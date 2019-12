Ligue 1 Bénin : l’USS-Kraké jouera 4 matchs sans ses supporters

La nouvelle est tombée ce Matin. L’équipe de l’USSKraké ne jouera pas ses matchs des 11ème et 12ème journées à domicile et ses supporters sont interdits de voyage à l’extérieur. Pour cause, le Saint-Louis Stadium, propriété du président de l’USSKraké, a été sanctionné pour des actes d’indiscipline des supporters et des dirigeants.

En effet, lors de la réception de Dynamo de Parakou le week-end dernier, les visiteurs ont été empêchés d’entrer à l’intérieur du stade, le président du club était allé dans les vestiaires des officiels pour leur proférer des menaces et les pneus du véhicule de ces officiels ont été percés.

Ce sont des actes condamnés par les lois du football. Le fair-play est pourtant la valeur la mieux partagée du commun des sportifs. Il est inacceptable de constater de tels actes de la part d’un aussi grand club comme l’USSKraké. C’est d’ailleurs le seul club qui a son propre terrain avec des gazons naturels.