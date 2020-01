Ligue des Champions : les premières tendances des bookmakers pour OL-Juventus et Dortmund-PSG

L’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ont pris du lourd dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions : la Juventus Turin et le Borussia Dortmund.

Ce lundi, à Nyon (en Suisse), l’UEFA a procédé au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, édition 2019-2020. En effet, les seize équipes encore en course pour la compétition attendaient avec impatience les douze coups de midi pour pouvoir connaître leur prochain adversaire. Et les clubs français n’ont pas vraiment été gâtés.

L’Olympique Lyonnais, deuxième de sa poule derrière le RB Leipzig, était assuré de prendre, sauf l’exception Valence, un très gros du vieux continent. Et les boules de l’UEFA n’ont pas manqué de donner leur réponse. Alors qu’ils auraient pu hériter du FC Barcelone, de Manchester City ou de Liverpool, les Gones ont hérité de la Juventus Turin, un club qu’ils ont déjà côtoyé lors de la saison 2015-2016.

Les hommes de Rudi Garcia, qui a déjà affronté la Juve à plusieurs reprises lors de son passage à l’AS Roma, auront fort à faire face à la formation de Cristiano Ronaldo ou de Blaise Matuidi. Pour Miralem Pjanic, ce sera sûrement une belle confrontation puisqu’il a été révélé du côté du Rhône, il y a une dizaine d’années.

D’abord reconnu comme grand espoir au FC Metz, le Bosniaque a fait ses classes à l’OL avant de rejoindre, finalement, l’AS Roma puis la Juventus aujourd’hui. Au niveau des paris sportifs sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions, la Juve part, forcément, favorite des bookmakers pour arracher la qualification, de part les nombreux joueurs de talent présents dans la ville de Turin, mais surtout des deux graves blessures côté Lyonnais : Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, tous deux victimes d’une rupture des ligaments croisés. Cela se traduit par une victoire des Turinois à 1,80 à l’extérieur lors de la manche aller, contre 3,90 pour l’OL !

Pour le Paris Saint-Germain, le tirage est aussi relevé, quoi que plus accessible. C’est, assurément, la belle histoire de ces huitièmes de finale puisque Thomas Tuchel fera son grand retour au Signal Iduna Park pour affronter le Borussia Dortmund avec le PSG. L’entraîneur allemand, qui entraînant le BvB de 2015 à 2017, s’est révélé aux yeux du monde entier chez les Jaune-et-Noir. L’accueil devrait être beau du côté de l’enceinte allemand pour le technicien, qui avait porté son équipe lors de son passage.

Le PSG, premier de sa poule devant le Real Madrid, aura un rôle à tenir dans ces huitièmes de finale, même si il échoue depuis 3 saisons consécutives à ce stade de la compétition. Cette fois, avec des stars au haut niveau comme Neymar et Kylian Mbappé, les Parisiens semblent beaucoup plus armer pour aller loin dans la Ligue des Champions et espérer, déjà, retrouver les quarts de finale de la compétition. Pour le match aller, en Allemagne, les Rouge-et-Bleu partent tout de même favoris malgré ce déplacement difficile à l’extérieur avec une cote de 2,20 contre 2,90 pour Dortmund et 3,30 pour le match nul.