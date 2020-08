Ligue Europa – FC Séville : «Nous avons travaillé très dur pour ça», Lopetegui

Alors que Roger Federer impressionne toujours autant malgré les années qui passent, Boris Becker a tenu à souligner l’importance de son entraîneur.

«Je veux parler du rôle d’un entraîneur pour un joueur de tennis. Je pense qu’il est un peu sous-estimé. Moi, pour ma part, j’ai tiré bénéfice de tous les excellents entraîneurs que j’ai eu. J’ai appris beaucoup plus avec eux que sans eux. Roger Federer a travaillé avec le même entraîneur, Severin Lüthi, depuis le début. Oui, il a Ljubicic, et il a eu Edberg, mais son premier entraîneur est resté le même gars. Et Roger est le premier à dire : Sans Severin Lüthi, je ne serais pas le même joueur que je suis (aujourd’hui). Et, il s’agit de Roger Federer : le plus grand de tous les temps», a déclaré Boris Becker dans des propos relayés par Tennis World.