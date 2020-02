Lili Reinhart et Luke Perry : les deux acteurs jouaient ensemble dans la série «Riverdale»

Lili Reinhart a fait une bien étrange confidence dans sa dernière Story Instagram. La star de Riverdale a confié avoir rêvé de Luke Perry la veille. Un rêve si vivace qu’elle pense que son défunt collègue lui a envoyé un signe de l’au-delà.

«Avec le recul, je pense que son esprit est venu me rendre visite pendant mon sommeil, pour me faire savoir qu’il allait bien de l’autre côté», a-t-elle partagé sur le réseau social, comme le relaye E! Online.

Trop d’émotion

Lili Reinhart a également décrit son rêve. Un moment intense et très émouvant. «Je le serrais tellement fort dans mes bras et je pleurais sur son épaule, je lui disais qu’il nous manquait tant, à nous tous», a-t-elle également partagé.

Luke Perry s’est éteint à l’âge de 52 ans, victime d’un AVC en mars dernier. Sa disparition a provoqué une vive émotion à travers le monde. Si on ne peut pas confirmer à 100 % que son esprit rend visite aux vivants, ses fans, eux, l’ont toujours en tête, et l’ont fait savoir à l’ Académie des Oscars qui n’a pas inclus l’acteur dans sa séquence In Memoriam.