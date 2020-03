Limitation des impacts négatifs du coronavirus sur l’économie africaine : la BOAD prépare une aide financière d’urgence aux Etats

La pandémie du coronavirus a des répercussions négatives sur l’économie mondiale. Ce qui motive les banques et institutions monétaires à prendre des résolutions pour accompagner les Etats dans lesquels sévit le virus. En Afrique de l’ouest, les pays de l’Uemoa peuvent compter sur la Banque ouest africaine de développement (BOAD) qui est en train d’initier un programme pour les accompagner.

«La Banque va apporter une assistance financière d’urgence aux Etats pour leur permettre de faire face aux premiers impacts de cette crise sanitaire». C’est en ces mots que le communiqué de presse signé par le président de la BOAD, Christian Adovèlandé, et parvenu à notre rédaction, a renseigné sur la décision prise par les responsables de l’institution bancaire sous régionale de porter secours aux Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Conscients de ce que ces Etats font face à une situation qui nécessite un soutien financier au plus tôt, la BOAD entend faire diligence pour matérialiser cette volonté dans les meilleurs délais. « … nos organes délibérants seront saisis à cet effet dans les tous prochains jours», a renseigné le communiqué cité ci-dessus.

Ainsi donc, bientôt, les Etats africains réunis au sein de l’Uemoa seront fixés sur l’assistance financière de la BOAD et, pourront s’en servir. «Les projets en exécution continuent d’être suivis et les décaissements seront poursuivis selon les modalités prévues»

La Banque ouest-africaine de développement a rassuré ses partenaires qu’elle poursuit ses activités et programmes en dépit des ravages faits par le coronavirus. «Nos missions au service du développement des États de l’Uemoa et pour le bien-être des populations, ne peuvent s’arrêter et se doivent s’adapter à cette crise sanitaire. Et nous devons dans ce cadre, être disponibles pour apporter une réponse adaptée», a renseigné le communiqué signé par Christian Adovèlandé.

Pour ce faire, le président de la BOAD a confié que l’institution bancaire a su apporter les réformes nécessaires à son organisation. «Notre plan de continuité d’activités est rentré dans sa première phase et les équipes sont mobilisées pour un déploiement, selon les dispositifs prévus», a-t-il soutenu dans son communiqué.

Pour finir avec les mesures organisationnelles prises pour faire face aux désagréments liés à l’épidémie de Covid-19, Christian Adovèlandé a renseigné : «ce stade, les projets en exécution continuent d’être suivis et les décaissements seront poursuivis selon les modalités techniques et de sécurité prévues par nos procédures de continuité d’activités internes».

Aucune personne infectée à la BOAD

La BOAD n’a enregistré à cette date, aucun cas dans son effectif et dans celui des prestataires opérant sur son territoire, selon le communiqué rendu public par l’institution bancaire sous régionale. En effet, le président Christian Adovèlandé avait anticipé et pris des mesures de prévention afin de protéger son personnel et ses partenaires.

«J’ai ainsi décidé depuis une dizaine de jours de la stricte application pour l’ensemble du personnel de la banque de ces mesures sanitaires préventives et appeler au fil des informations officielles qui nous parvenaient de l’annulation de toutes les missions, de la mise en place d’un dispositif interne de sensibilisation des agents, de la distribution à tous, de solutions hydro alcooliques, de la prise de température systématique à l’entrée du territoire de la Banque, de la circonscription des visites au siège, du confinement des agents ayant effectué un voyage récent dans des zones fortement touchées par le virus ou qui ont accueilli dans leur domicile des personnes en provenance de ces zones, de l’activation des dispositifs de télétravail et de visioconférence», avait renseigné le communiqué.

La BOAD a aussi exprimé toute notre solidarité aux populations touchées et ses encouragements au personnel des structures médicales, des centres de recherches à toute la communauté scientifique à pied d’œuvre pour trouver une solution à cette pandémie.

Par Nafiou OGOUCHOLA