L’Incroyable famille Kardashian : Kim et Kourtney se sont réconciliées

Les fans des sœurs Kardashian se sont inquiétés lorsqu’on a appris dans la 17e saison de l’émission L’Incroyable famille Kardashian que Kim et Kourtney étaient en froid.

Si cette brouille a duré, il semblerait qu’elle soit désormais terminée, si l’on en croit la femme de Kanye West. Mais ça ne veut pas dire que tout va s’arranger tout de suite dans la série de téléréalité.

«Kourtney et moi sommes allées au Japon ensemble. Ce qui est dommage c’est que la saison 18 sort bientôt et ça devient bien pire entre nous avant de s’améliorer. Mais on s’est parlé de tout et on se comprend beaucoup mieux, on a tout réparé», a-t-elle expliqué dans l’émission d’Ellen DeGeneres. Un bon teasing pour la prochaine saison de la série !