L’infidélité féminine : comment la dénicher

Tel le tabac, l’infidélité nuit gravement au bien être du couple, même si les raisons sont tenaces et diverses. Il faut être honnête et avouer que c’est une chose inadmissible.

La routine et l’inexpérience de l’homme peuvent être un élément déclencheur, mais ne constitue en aucun cas une excuse à cet acte.

Cet article de benin24tv.com, se donne pour raison de dénicher les comportements qui peuvent vous alerter si votre femme est infidèle.

Ces conseils s’appliquent pour démasquer un homme infidèle aussi.

Elle veut tout savoir de votre agenda

Si votre conjointe s’intéresse subitement à ce que vous comptez faire de votre journée, vous pouvez alors vous poser des questions. Une femme infidèle a tendance à vouloir savoir le planning de son conjoint très précisément afin de s’organiser pour ses affaires et se préserver d’un éventuel démasquage.

Elle devient distante

Souvent, très à votre écoute, votre partenaire peut changer d’attitude si elle entretient une double relation. Elle va alors devenir distraite, ne portant plus la même attention à la personne que vous êtes. Ainsi indirectement, elle prend ses distances avec vous. Attention, cela peut être un signe annonçant une infidélité.

Plus rien de vous ne lui fait plaisir

Quoi que vous fassiez, votre conjointe n’est jamais satisfaite. Elle vous reproche systématiquement de ne pas être une personne parfaite ou elle râle tout le temps à longueur de journée. Elle se met parfois en colère pour des choses tellement futiles que vous trouvez cela d’ailleurs bizarre. Cela peut alors vous amener à vous poser des questions sur sa fidélité. Finalement, votre conjointe est constamment à la recherche du moindre détail pour que la dispute puisse éclater.

Ce n’est qu’un ami !

Dès qu’elle commence par se sentir gêner à la prononciation du nom d’un ami du sexe opposé, vous n’êtes plus le seul. Laisser paraître votre doute. Si elle repère que vous commencez à vous poser des questions, elle va alors se défendre en affirmant systématiquement que ce n’est uniquement qu’un ami et que vous n’avez vraiment aucune raison d’être jaloux. Attention, un soi-disant ami de votre conjointe peut en vérité être son amant. Méfiez-vous !

Elle cache son téléphone

Certes, il est vrai que certaines personnes sont accros à leurs téléphones, mais dans ce cas, elles exagèrent. Lorsque votre conjointe commence à protéger un peu trop son téléphone, à se ruer dessus à la moindre sonnerie, ou qu’elle a tendance à couper le son de son smartphone à la maison, vous pouvez alors avoir le doute sur sa fidélité.

Attention également si votre femme ne vous demande pas de lire ses sms lorsqu’elle ne peut pas le faire immédiatement, cela peut rapidement devenir très louche. Faites également attention sur le fait qu’un mot de passe soit installé dorénavant sur le téléphone portable. Dans ce cas-là, c’est qu’elle a sûrement quelque chose à cacher.

Fini le romantisme

Quoi qu’une femme puisse dire, elle est romantique même si c’est au plus profond d’elle-même. Si vos petites soirées en amoureux ne lui font plus aucun effet, vous avez le droit de vous poser des questions. Si elle ne porte plus du tout aucun intérêt à votre vie intime du jour au lendemain, le doute peut alors s’installer en vous.

Une femme a systématiquement besoin d’attention de la part de son conjoint, ne l’oubliez pas. Donner en autant sinon vous risquez ne vous rendre compte de rien.