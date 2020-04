L’Institut de cardiologie d’Abidjan équipé de matériels médicaux contre le Covid-19

Le nombre de cas confirmés de nouveau coronavirus a bondi à près de 4000 en Afrique du Sud, qui a enregistré sa plus forte augmentation de patients en une journée depuis le début de la pandémie, selon des chiffres officiels jeudi.

L’Afrique du Sud, où un confinement extrêmement strict est en vigueur depuis fin mars, compte 3953 cas confirmés de Covid-19, soit 318 nouveaux malades, tandis que le nombre de décès est passé de 65 à 75.

«Nous observons une augmentation constante du nombre des cas positifs», a déclaré le ministre de la Santé Zweli Mkhize dans un communiqué, estimant avoir «une bataille dure à livrer».

«Même si ces chiffres nous inquiètent, nous sommes aussi satisfaits que (…) la campagne de tests aide à détecter plus de patients positifs», a-t-il cependant ajouté, en référence à la vaste campagne de dépistage organisée dans le pays.

«Cela nous permet de prendre les mesures appropriées comme l’isolement, la quarantaine ou l’hospitalisation si nécessaire», a-t-il estimé. Quelque 28.000 personnels médicaux ont été déployés dans le pays pour tester la population.

A ce jour, plus de 143.000 tests ont été effectués, selon les autorités. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a salué cette semaine la stratégie de l’Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, dans sa lutte contre la pandémie, une stratégie «basée sur la préparation, la prévention, le confinement et une surveillance renforcée».

Un total de 2820 soldats sont mobilisés dans le pays pour faire respecter le confinement, difficile à faire appliquer en particulier dans les quartiers surpeuplés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa prévoit de déployer plus de 73.000 soldats supplémentaires afin que les règles soient strictement appliquées.