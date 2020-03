Lionel Richie veut retravailler «We Are The World» de nouveau pour la charité

Lorsque Lionel Richie a co-écrit la chanson sur l’aide humanitaire avec Michael Jackson en 1985, la chanson a recueilli plus de 60 millions de dollars pour le soulagement de la famine dans les pays africains.

Une version a été lancée en 2010 pour fournir des fonds pour les secours en cas de catastrophe en Haïti.

Plus de 40 artistes ont chanté la chanson originale, y compris l’artiste country Kenny Rogers, décédé cette semaine, mais maintenant Richie aimerait ramener «We Are the World» pour les victimes de coronavirus, avec un nouvel ensemble de distribution.

Cependant, pour l’instant, Richie dit que l’attention est portée sur la famille, car tout le monde est pressé par le statut de distanciation sociale.

Voici les deux versions existantes ci-dessous :