Les Reds rompent enfin avec le signe indien. La tristesse a finalement atteint son déclin, et maintenant la place est offerte à la joie. La fête à déjà commencé dans les rues de Liverpool. Non seulement les fans et les joueurs sont émus et content, mais le sélectionneur allemand des Reds aussi n’en manque pas de l’être. Au micro de Sky Sports, Klopp exprime sa joie.

L’histoire retiendra qu’en 2020, un certain Chelsea a fait de Liverpool champion du Premier League en battant le Manchester City (2-1). Après 30 ans de fouille et d’ardeur, Sadio Mané, Mohamed Salah et leurs coéquipiers pourront soulever sans anicroche le trophée de cette saison 2019-2020.

Les hommes de Jürgen Klopp comptent 23 points d’avance sur les Citizens à l’issue de cette 31ème journée de Premier League, une différence de points qui rassure et met le club à l’abri. Interrogé par Sky Sports après l’officialisation de ce titre de champion, Jürgen Klopp, l’entraîneur des Reds n’a pu cacher sa joie.

«Il y a un sentiment de soulagement car après l’interruption de trois mois, personne ne savait comment la saison allait revenir. Ceci est pour tous les fans. J’espère qu’ils le célèbrent, c’est dans nos cœurs et nos têtes, nous le faisons tous ensemble et c’est une joie de le faire pour les fans» a déclaré le manager avec un sentiment de satisfecit.