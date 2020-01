Lizzo émue aux larmes de faire partie des artistes préférés de Barack Obama

Lizzo est aux anges. La raison ? L’artiste est une des chanteuses préférées de l’année de Barack Obama, ainsi que l’ex-président des Etats-Unis l’a annoncé sur Twitter. Et la très prolixe artiste ne pouvait que réagir avec enthousiasme.

«Je vous aime tellement M. Obama. Merci de m’avoir aidée à pleurer ce matin», a-t-elle posté en relayant le message de son idole.

Parmi les autres artistes inclus dans la liste de Barack Obama, on notera également Summer Walker, Solange, The Highwomen ou encore Frank Ocean.

I love you so much Mr. Obama.. thanks for assisting me with my morning cry 🥺🥰🤪 https://t.co/K9BV0YuGX8

