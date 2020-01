Lizzo : la chanteuse a donné un coup de main dans une banque alimentaire

Alors que de nombreuses victimes des incendies qui ravagent l’Australie n’ont d’autre choix que de se tourner vers l’aide alimentaire, Lizzo insiste pour donner un coup de main.

La chanteuse, actuellement en tournée dans le pays, s’est rendue dans une banque alimentaire de Melbourne pour aider à emballer des repas.

L’interprète de Cuz I Love You n’a pas manqué d’échanger quelques mots avec les volontaires comme le rapporte 10Daily. «Merci beaucoup aux volontaires pour votre temps, votre énergie et votre cœur, a-t-elle déclaré. Allons chercher quelques boîtes !»

We had the one and only Lizzo helping us sort and pack hampers in the warehouse today! If you'd like to join Lizzo in supporting the bushfire crisis, visit https://t.co/aDyjFTSsLE 💜 pic.twitter.com/J5Nn0oyyod

— Foodbank Victoria (@FoodbankVic) January 8, 2020