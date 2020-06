Loi explicative : le préfet Firmin Kouton donne ses impressions

Au détour d’une conférence de presse, le préfet du département du Zou, Firmin Kouton a partagé avec l’opinion publique le bien-fondé de la loi explicative et complétive ainsi que ses avantages dans le cadre du renforcement de la démocratie.

«La loi complétive a renforcé la paix et la cohésion sociale. Elle a permis d’éviter la perte de temps, de respecter la volonté exprimée par les électeurs à travers les urnes en confiant les destinées des communes aux partis politiques majoritaires des communes». Telle est la position de Firmin Kouton au sujet de cette loi.

Pour lui, grâce à ce accord de gouvernance locale, la situation des communes où aucun parti n’a pu avoir de majorité absolue a été réglée par les désignations des maires, adjoints au maire et chefs d’arrondissements opérées par les responsables de partis politiques.

La loi a empêché les «alliances contre nature et permettra aux maires désignés de diriger dans la quiétude avec le soutien d’alliés partageant la même idéologie qu’eux», a-t-il justifié.

Au cours de cette rencontre avec les acteurs de médias, le numéro 1 du Zou a félicité les députés pour leur clairvoyance ce qui a permis selon lui d’éviter le piège des blocages pour des velléités individuelles. Avec cette loi, le parti est désormais au dessus des individus.

Si les quinze communes des départements du Zou et des Collines ont pu avoir à temps leurs maires, adjoints au maire et chefs d’arrondissements qui fonctionnent déjà bien pour le développement local, c’est grâce à l’initiative de la loi explicative et complétive, se félicite le préfet Firmin Kouton.