L’ONG CRI DE CŒUR vole au secours des enfants

L’ONG «CRI DE CŒUR» se déploie sur le terrain, pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire. Dans cet extrait, le compte rendu de cette descente sur le terrain.

C’est le 31 octobre 2017 que l’ONGCRI DE CŒURCONTRE LE HARCELEMENT EN MILIEU SCOLAIRE (CCHS) a été créée. Elle s’engage pour la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire. Depuis 2017, elle mène des campagnes de sensibilisations et de préventions dans les établissements scolaires pour dénoncer ce phénomène.

Elle se veut juguler ce phénomène par des actions de sensibilisation, d’accompagnement, et d’information. Promouvoir les droits et devoirs des enfants, par des instruments internationaux et régionaux à savoir la Convention relative aux Droits de l’enfant (CDE) et la Charte Africaine des Droits et du Bien-être, des Enfants (CADBE).

C’est en mars 2019 que l’association CCHS signa son premier partenariat avec les Nations Unies, plus précisément l’agence appelée l’UNICEF Gabon. Comme closes, d’une part l’appui de l’UNICEF aux organisations de la société civile dans la prévention et la lutte contre les violences faites au Gabon.

C’est du 02 au 03/12/2019 que la formation préparatoire sur la campagne de sensibilisation de CCHS en partenariat avec l’UNICEF a débuté à la croix rouge Gabonaise, avec la présence de plusieurs formateurs tels que :

➢ M. MOUNANGA NZENGUE Juste Kevin, Superviseur à la Croix Rouge Gabonaise, qui nous a présenté l’UNICEF et ses activités au Gabon.

➢ Mme MARAT ABYLAT Gretta, Directrice des affaires sociales au Ministère de la Justice, qui nous a édifié sur les principes

Et les dispositions du nouveau code de l’enfant, en République Gabonaise n°003/2018 du 08/02/2019.

➢ Mme MBADINGA MATSANGA.M, Directrice des affaires sociales, qui nous a édifié sur la prise en charge psycho-sociale des enfants vulnérables en milieu scolaire.

➢ Dr AMBOUNDA Nathalie, Gynécologue-obstétricienne, qui nous a édifiés sur la santé sexuelle de la reproduction.

➢ C’est le 05/12/2019 que l’ONG CCHS a commencé sa campagne de sensibilisation à l’école publique du cap estérias, où nous avons fait l’ouverture de la campagne avec le message «STOP AU HARCELEMENT SCOLAIRE» et nous avons fait la promotion du code de l’enfant au Gabon.

➢ C’est dans la zone nord (Akanda) que nous avons sensibilisé dans dix établissements scolaire du 05 au 18/12/2019 entre autres, nous avons visité : l’école publique du cap estérias,

➢ L’école publique de malibé 1, l’école publique d’Okala, l’école publique Léontine Koumba.

➢ En ce qui concerne les CES et les Lycées, nous avons entre autres :

➢ Lycée BA OUMAR, CES Louis Bigman, CES AKANDA, CES AVORBAM, Lycée DIBA DIBA.