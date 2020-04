Louvain : acquitté de viols sur une ado de 13 car elle avait menti sur son âge

Un jeune homme, âgé de 22 ans, a comparu devant le tribunal correctionnel de Louvain pour viols sur une mineure, âgée de 13 ans.

Stefan B. avait entretenu une liaison avec la jeune fille pendant 5 mois et avait eu des relations sexuelles avec elle.

Puis il avait mis un terme à leur relation quand il s’est aperçu qu’elle n’avait pas 17 ans comme elle l’affirmait, mais elle était âgée de 13 ans.

Celle-ci a très mal vécu cette séparation et a tenté de mettre fin à ses jours. C’est à ce moment là que ses parents ont appris cette relation et ont décidé de porter plainte contre Stefan pour abus sexuels sur mineur.

En raison de son âge, la jeune fille ne pouvait légalement consentir à des relations sexuelles, le viol était donc une poursuite possible.

L’enquête et les auditions ont démontré que le jeune homme ne pouvait pas connaître l’âge réel de la victime, notamment à cause de l’apparence de l’adolescente qui fait plus âgée. Le jeune homme a été acquitté jeudi.