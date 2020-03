L’UDBN de Claudine Prudencio prêt pour le dépôt des dossiers de candidature

Alors que la phase de dépôt des dossiers de candidature pour les communales du 17 mai prend fin ce mercredi 11 mars 2020, le parti UDBN de Claudine Afiavi Prudencio se dit prêt.

«L’UDBN est complètement prêt ! Nous avons tous nos dossiers au point. Nous avons bien lu et respecté à la lettre les lois électorales en la matière. On est juste entrain de chemiser les dossiers et dans les heures à venir, nous allons déposer nos cantines à la CENA», rassure la Présidente Claudine Afiavi Prudencio.

L’Amazone de la politique béninoise a félicité «tous les cadres du parti, ces braves femmes, ces vaillants hommes, ces dynamiques jeunes qui ont travaillé d’arrache-pied pour la réussite de cette phase de préparation de nos dossiers».

«Les coordonnateurs et les superviseurs aussi ont fait un travail formidable», ajoute-t-elle. Pour Claudine Afiavi Prudencio, «c’est la preuve que ce que la femme conduit doit être respecté. Car, contrairement à ce que pense une certaine opinion, la femme peut de grandes choses».

«Les militantes et les militants de l’UDBN peuvent être très fiers de leur famille politique», affirme-t-elle.