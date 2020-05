L’UE reconnaît l’importance stratégique du Nil pour l’Éthiopie

La loi d’urgence intervient alors que le nombre de cas confirmés de Covid-19 a atteint 55 avec deux décès et quatre guérisons. Malgré les différentes mesures prises par le gouvernement, les données montrent une augmentation rapide des infections Covid-19.

Dans le cadre des efforts visant à contenir la propagation du virus, des écoles et des universités ont été fermées et des travailleurs non essentiels font le télétravail.

Le ministre de la Santé du pays, Liya Tadesse, a déclaré que trois nouveaux cas de coronavirus (Covid-19) ont été confirmés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 55 le nombre total de cas en Éthiopie.

Les trois cas confirmés sont tous des ressortissants éthiopiens, selon un communiqué publié par le ministère de la Santé.