Luis Suarez, troisième meilleur buteur de l’histoire du Barça !

Pour la rencontre du FC Barcelone contre l’équipe de Villarreal (4-1), l’Uruguayen Luis Suarez a marqué un but somptueux à la 20e minute, juste après l’égalisation de leur vis à vis. Ainsi, cette nouvelle réalisation a permis à l’international attaquant d’occuper une bonne place dans l’histoire du club catalan.

En effet, il s’agit du classement des trois premiers meilleurs buteurs du club. Et Luis Suarez ou encore «El Pistolero» vient d’égaler un certain László Kubala au classement de ses meilleurs buteurs du club catalan avec 194 réalisations. Mais pour le moment, le joueur âgé de 33 ans est encore bien loin de César Rodriguez Alvarez (232 buts) et surtout Lionel Messi (630).

Donc il va falloir qu’il mouille encore plus les maillots afin d’augmenter ses réalisations.