L’utilisation professionnelle des réseaux sociaux : une nécessité pour optimiser sa visibilité

Les réseaux sociaux se définissent comme un outil formidable qui sert entre autres à diversifier les contenus produits sur Internet. Savoir les utiliser et comprendre leur mode de fonctionnement, est devenus des compétences clés pour soigner sa visibilité.

Un peu comme les forums et les blogs d’autrefois, les réseaux sociaux sont aujourd’hui de véritables espaces d’échanges dans lesquels les citoyens se permettent de partager des publications sans être obliger de respecter certaines règles ou obéir à certaines recommandations.

L’utilité des réseaux sociaux n’est plus à démontrer. Les bénéfices que l’on peut en tirer sont nombreux : développement de communauté, amélioration de la notoriété ou de l’image de marque, veille stratégique, etc.

«Quel que soit le ou les objectifs à atteindre par l’utilisation des réseaux sociaux, il est nécessaire d’en faire bon usage avant de pouvoir jouir d’une crédibilité suffisante. Les réseaux sociaux, c’est une expertise nécessitant une formation», recommande Dénis Kessi, consultant en E. Réputation.

Des interfaces pratiques et informationnelles attirant de plus en plus les internautes, les réseaux sociaux offrent aux citoyens une liberté optimale de ton, de sujet, de jugement, de format et de contenu.

Fréquence et moment de publication

Chaque plateforme sociale à ses particularités et ses bonnes pratiques. Néanmoins, il est possible d’obtenir une meilleure visibilité et un meilleur taux d’engagement en publiant parcimonieusement et en début de semaine. Parcimonieusement,

car il est en général préférable de se concentrer sur une à deux publications proposant un bon contenu que sur des messages plus nombreux qui auront probablement moins d’intérêt pour votre lectorat. Il est cependant bien évident que l’utilisation d’une communication essentiellement portée sur Twitter devra être plus prolifi que qu’avec un réseau moins dynamique comme Facebook ou Google+.

«Pour ce qui est du moment, il faut savoir que le vendredi et le week-end sont généralement moins propice à l’interaction pour une utilisation professionnelle. En effet, dès le vendredi, tout le monde a les yeux rivés sur comment se passera le weekend», précise, Jacques Vidjèsso, community manager freelance.

Contenu et mise en forme des publications

Chaque réseau social va avoir ses caractéristiques propres. Néanmoins, quel que soit le réseau social utilisé, il faut impérativement que vous sachiez parler d’autre chose que de vous et votre activité. En effet, même si votre activité est ludique et conviviale, ce qui est rarement le cas, les internautes n’accorderont aucune crédibilité à des messages égocentriques et promotionnels.

«Si vous savez communiquer sur des informations qui ne vous concernent pas directement, vous gagnerez en crédibilité auprès des internautes et vos propres contenus obtiendront un meilleur accueil», insiste Monsieur Kessi.

Il rappelle également que l’utilisation des réseaux sociaux dans un cadre professionnel doit tenir compte de la façon de consommer l’information par les cibles. Celles-ci n’auront souvent pas de temps à perdre, d’où la nécessité d’aller droit au but.

Des messages concis, qui introduisent et amènent rapidement l’information, seront bien plus efficaces, surtout si la présentation est soignée. En termes de mise en forme, il faudra s’adapter à la plateforme.

«Sur Twitter, préférez des messages courts, entre 70 et 100 caractères. L’ajout de hashtags (#Sujet) ou de mentions (@Identifi ant) vous permettra d’augmenter l’interaction avec vos tweets et donc leur viralité. Enfin, l’ajout d’un lien en fin de message peut également vous permettre d’apporter un complément d’information pertinent», conseille l’expert.

Dans un souci d’amélioration permanente, il est utile de penser à analyser l’efficacité des actions sur les réseaux sociaux. L’utilisation d’outils analytiques permet d’avoir un meilleur recul sur la performance des diff érents types de publications.

«Même si cela peut paraître accessoire, il est très important pour l’image de soigner les aspects visuels de vos pages. Ainsi, le remplissage de vos profils et l’habillage graphique de vos pages, la couverture sur Facebook et Google+ ont un impact direct sur la façon dont les internautes vous perçoivent, notamment lors de la découverte de l’une de vos pages sociales», soutient Jacques Vidjèsso.

Par Anielle DAGBEWATO