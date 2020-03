Lutte contre Coronavirus au Bénin :  le régime Talon au rythme de la tortue

Pour le pouvoir de la «Rupture», rien ne presse. Même pas les coups de semonce alarmiste de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ni non plus la courbe alarmiste des statistiques de Covid-19 des pays voisins. Comme des maitres de l’horloge, Patrice Talon et son gouvernement prennent leur temps.

Macky Sall décrète le couvre-feu au Sénégal. Alassane Ouattara en fait de même en Côte d’Ivoire. Et tout ceci lors des adresses officielles empreintes de la plus grande solennité. Mieux, des mesures socioéconomiques ont été prises. Une cagnotte de 1000 milliards est en perspective au Sénégal et près de 100 milliards en Cote d’Ivoire.

Logique de tergiversations…

Pendant ce temps, leur homologue Patrice Talon est dans les mesures périphériques. On peut citer la décision émanant des trois ministres de l’Enseignement de maintenir les écoliers, élèves et étudiants aux cours dans une projection lointaine jusqu’au 30 mars prochain. (Voir la note gouvernementale signée du secrétaire général du gouvernement, Edouard Ouin-Orou)

De même, il y a la perspective lointaine du confinement tardif de certaines villes du Bénin-méridional à partir du 30 mars 2020. Ce qui relève également du même ordre de tergiversations.

En outre, rien n’est fait dans le contexte actuel de cycle inflationniste de certains produits pharmaceutiques et autres solutions miracles contre le Coronavirus. C’est ainsi que le gel hydroélectrique est passé du simple au titre. Tout ceci est fait sans que le gouvernement ne tape du poing sur la tape. Cette situation inflationniste profite-t-elle à des proches du pouvoir ?

Dans l’ensemble, tout porte à croire que l’exécutif de Patrice Talon, a son calendrier qu’il déroule à sa guise. Un calendrier qui n’intègre pas les impératifs de temps et d’urgence au regard des effets pervers de cette pandémie qui met à genoux des puissances mondiales comme la chine, les USA, l’Italie, la France…

Tout cela ne fait qu’engendrer la déception de des Béninois, décontenancés par cette stratégie de l’esquive et de l’attentisme du régime Talon. En effet, au lendemain de la détection du premier cas de coronavirus sur le sol béninois, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a convoqué un conseil des ministres extraordinaire.

… d’immobilisme

En parcourant les 11 points issus du communiqué final du conseil extraordinaire des ministres sur la gestion de la pandémie du coronavirus par l’Etat béninois, bon nombre de concitoyens étaient très déçus.

En effet, alors qu’on croyait parer au plus pressé, c’est qu’à l’issue de ce conseil des ministres extraordinaire, le peuple béninois n’a eu droit qu’à de petites mesures. Les Béninois s’attendaient à des mesures drastiques comme la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes comme c’est le cas dans la majorité des pays africains.

Conséquence, beaucoup de compatriotes sont restés sur leur soif suite aux décisions au minima du conseil des ministres dans cette période cruciale de propagation vertigineuse du coronavirus (Covid-19) et son cortège de victimes. Dès lors, comment comprendre qu’au moment où une telle pandémie requiert des réactions énergiques et rapides, le gouvernement agit par mollesse ?

Selon des sources proches du dossier, la position relative à la conduite du gouvernement de Patrice Talon serait due au fait que le Bénin n’ait pas encore été attaqué par la transmission locale et communautaire. En clair, sur les cinq cas avérés de Covid-19 au Bénin, aucun compatriote béninois n’y figure. Ce qui fait que Patrice Talon et son exécutif miseraient sur un non-scénario de cas massifs de contamination.

Mieux, au moment où le Togo et le Nigeria ferment leurs frontières, le Bénin pour des raisons économiques ne peut se permettre ce luxe. En effet, après la fermeture de la frontière du Nigeria depuis août 2019 qui a occasionné une perte de 46 milliards de FCFA selon le ministre des Finances du Bénin, notre pays ne peut se permettre le luxe de fermer ses frontières.

Il faut également souligner le fait que certains membres du gouvernement aient adopté une posture de banalisation.

«Le mal est plus psychologique parce que cette menace ne fait pas de victime en tant que tel», on laisser entendre il y a 48 heures un membre du gouvernement. Cela n’est-il pas à suffisance pour tout comprendre que déclarer l’état d’urgence et le confinement total relèvent de responsabilités difficiles à prendre par le gouvernement ?

Au regard des conseils des experts, notamment les techniciens de la santé et les spécialistes de l’OMS, le pouvoir de la «Rupture» ne doit pas attendre l’hécatombe avant de fermer l’espace aérien béninois à tout pays sur la carte du Covid-19.

Quand le gouvernement demande aux chefs religieux de faire observer une distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre à leurs fidèles mais laisse les élèves à l’école à trois voire quatre sur des bancs sans sécurité, cette logique sort de l’entendement ?