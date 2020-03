Lutte contre le Covid-19 : ce que les Béninois doivent savoir du Cordon sanitaire

Par un communiqué rendu public ce vendredi 27 mars 2020, le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia a apporté des précisions sur la décision du gouvernement consistant à établir un cordon sanitaire autour des communes les plus exposées à la pandémie du Coronavirus.

Plusieurs mesures sont prises dans le cadre de l’établissement d’un cordon sanitaire autour de communes les plus vulnérables au Covid-19 à savoir Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori, Zè, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra. Au nombre de ces mesures qui visent à éviter la propagation de la pandémie, on peut citer, entre autres, l’interdiction d’entrée et de sortie de l’espace du cordon sanitaire sauf dérogation des préfets ; l’interdiction de regroupement de plus de dix (10) personnes en tous lieux à l’exception des espaces marchands, avec obligation de respecter une distance d’un mètre (1) minimum entre personnes ; l’interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes ; l’interdiction aux taxis-motos de transporter plus d’une personne à la fois ; la fermeture des bars, discothèques, et autres lieux de réjouissance ; l’obligation de respecter une distance d’un (1) mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis.

Lire ci-dessous le communiqué du Ministre Sacca Lafia.