Lutte contre le covid-19 dans l’Uemoa : les décisions issues de la session extraordinaire des chefs d’Etat

En vue de coordonner la réponse contre le coronavirus, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) se sont réunis en session extraordinaire ce lundi 27 avril 2020. Cette séance par visioconférence a débouché sur une panoplie de résolutions et notamment comment aider les économies de la zone, à ne point sombrer, sous les effets de la pandémie du Covid-19.

Face à la rapidité avec laquelle la pandémie du Coronavirus (COVID-19) se propage et les risques qu’elle comporte aux plans humain, social, économique et financier, les Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) ont décidé de mettre en œuvre des mesures de stabilisation puis de relance des économies de l’Union.

Evaluant les besoins financiers nécessaires des Etats dans les secteurs : sanitaire, social et économique à 5.284,9 milliards de francs CFA, ce qui conduirait à une aggravation du déficit budgétaire, dons compris soit 5,5% du PIB de l’Union contre 2,7% initialement prévu, la conférence en cette circonstance particulière a pris quatre (04) décisions majeures.

Il s’agit entre autres, de l’instauration dans le cadre communautaire, d’une plus grande coordination dans la prise des mesures sanitaires relatives à la gestion des frontières intérieures et extérieures de l’Union ; de l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan régional de renforcement des capacités des systèmes de santé pour la gestion des épidémies ; de l’adoption d’une Déclaration portant suspension temporaire de l’application du Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité ; et de la prise, avec célérité, de toutes les mesures qui s’avèreraient nécessaires pour réduire l’impact de la pandémie sur nos populations et soutenir l’économie pendant et après la crise.

Au-delà, de l’objectif d’aider les Etats à mobiliser les ressources nécessaires et à renforcer la résilience de tous les acteurs. C’est pour quoi les chefs d’Etat ont décidé du lancement imminent de «Bons Covid-19».

A l’occasion, appréciant les efforts de financement des plans de riposte nationaux pris par le Conseil des ministres ainsi que les institutions de l’Union au cours de la session extraordinaire du 20 mars, les Chefs d’Etat n’ont pas manqué de s’intéresser à la situation alimentaire et nutritionnelle particulièrement difficile pour une frange importante des populations de la zone qui, notent-t-ils, auront besoin d’une assistance alimentaire et nutritionnelle immédiate, pendant la période de soudure (juin-août 2020).

Appel à des mesures sociales

Consciente de ce que les couches vulnérables sont très affectées par les mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie à Coronavirus, la conférence dans la suite de ses résolutions, a invité les Etats membres à «mettre rapidement en œuvre les mesures d’atténuation prises en leur faveur».

C’est d’ailleurs l’occasion pour l’ensemble des numéros 1 des pays de l’Uemoa, de saluer les efforts des professionnels de la santé pour sauver des vies, et aussi les bonnes volontés qui se mobilisent pour atténuer les souffrances des malades et porter assistance à ceux qui en ont besoin.

Il est à noter qu’outre les questions brûlantes de l’heure, cette session s’est préoccupée aussi à la situation politique et les actes terroristes au sein de l’Union.

En attendant la prochaine Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se tiendra en juillet 2020 à Yamoussoukro, en République de Côte d’Ivoire, le président de la Conférence des Chefs d’Etat de l’Uemoa, Alassane Ouattara n’a pas manqué d’inviter ses pairs à «poursuivre la mise en œuvre de nos grands chantiers dans les domaines de la sécurité, de la santé, des infrastructures et de la monnaie commune».

Par Sylvestre TCHOMAKOU