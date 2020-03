Lutte contre le Covid-19 : la BOAD accorde un appui de 196,6 milliards FCFA aux Etats de l’Uemoa

Face aux conséquences lourdes qu’impose déjà le Covid-19 dans l’économie mondiale, la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) a décidé de l’octroi de 196,6 milliards F CFA aux Etats membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). La décision a été prise à la faveur de la 116ème session ordinaire de l’institution, tenue le 25 mars 2020 parvisioconférence.

Progressivement que l’épidémie du coronavirus poursuit sa course déstabilisatrice, les institutions bancaires sous régionales ne tarissent pas de plan d’urgence pour aider l’économie de leurs Etats membres à ne pas sombrer. C’est dans cette logique quele Conseil d’Administration de la BOAD, à l’issu de sa visio-conférence tenue le 25 mars 2020, adécidé de l’octroi aux Etats membres de l’UEMOA de 120 milliards FCFA de prêts concessionnels, soit15 milliards par Etat avec mise à disposition immédiate.

Ces fonds, souligne l’institution, sont bonifiés par le mécanisme de bonification abondé par la BCEAO pour un montant de 25 milliards de FCFA et la Commission de l’UEMOA pour un montant de 15 Milliards de FCFA.Intervenant dans lecadre de la lutte contre le Covid-19, cet appui qu’a décidé la BOAD d’accorder aux pays membres de l’Uemoa, fait suite à une proposition de sonPrésident, Président du Conseil d’Administration, Christian Adovèlandé.

A l’occasion de cette rencontre qui s’est tenue par visio-conférence, le conseil a par ailleurs décidé de la suspension des appels d’échéances en capital pour un montant de 76,6 milliards de FCFA de créances dues par les Etats pour le reste de l’année, en vue de soutenir leurs ripostes à la pandémie du Coronavirus.Soit un appui total de la BOAD de 196,6 milliards de FCFA au titre de la lutte contre le COVID 19.

Outre ces points cruciaux, le Conseil d’administration a également approuvé de nouvelles opérations dont huit (08) prêts à moyen et long termes d’un montant de 148,1 milliards F CFA et un (01) prêt à court terme d’un montant de 10 milliards FCFA. Ces opérations portent à 5817,8 milliards FCFA, le total des engagements, toutes opérations confondues de la BOAD.

Le Conseil d’administration a, par ailleurs, approuvé la proposition de renouvellement des membres du Comité d’Audit de la Banque, et la proposition de renouvellement de la composition du Comité de Crédit.Présidant les travaux, dans son mot de clôture,le Président Christian Adovèlandé a, au nom du Conseil d’Administration, remercié l’ensemble des parties prenantes pour leur mobilisation et réitéré le soutien de l’institution aux populations touchées ainsi qu’à toute la communauté scientifique à pied d’œuvre pour trouver une solution à la pandémie du Coronavirus.

Les engagements approuvés portent sur le financement partiel des projets suivants :

– Aménagement hydroagricole de 1 300 ha dans le cadre du plan d’action de réinstallation des populations de la deuxième vague (PAR 2) du programme Kandadji. L’objectif global du Projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à la mise en valeur des terres agricoles en aval pouvant être irriguées à partir du fleuve Niger ; la régénération du milieu naturel ; et la contribution à la sécurité alimentaire des populations. Montant du prêt : 15 milliards FCFA

– Aménagement et bitumage de voies urbaines dans la ville de Ouagadougou (PAVO) au Burkina Faso. Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants : améliorer la mobilité sur les voies concernées en réduisant le temps de parcours d’environ 50% ; réduire les coûts d’exploitation des véhicules d’environ 40% après la mise en service des routes ; et réduire le nombre d’accident de la circulation de plus de 50%. Montant du prêt : 20 milliards FCFA

– Aménagement du Boulevard de Marseille à Abidjan – phase de consolidation, en Côte d’Ivoire. La phase de consolidation consistera à renforcer les structures de chaussée pour tenir compte de l’évolution des dégradations de la chaussée existante sous-trafic ; améliorer le système d’assainissement ; et densifier le dispositif d’éclairage public. Ces travaux permettront de réduire les risques de dégradations prématurées de la route et d’inondation de sa zone d’influence. Montant du prêt : 8,106 milliards FCFA

– Aménagement de la section Sévaré-Mopti de la route nationale N°6 (RN 6) et de voies urbaines dans la ville de Mopti en République du Mali. L’objectif global du projet est de fluidifier le trafic sur la voie reliant la ville de Mopti à la localité de Sévaré et à l’intérieur de la ville de Mopti, par la mise en place d’infrastructures modernes permettant d’améliorer la sécurité et la qualité de vie des citoyens. Montant du prêt : 20 milliards FCFA

– Aménagement des routes Démette-Cas Cas et Louga-Ouarack en République du Sénégal. L’objectif global du projet est de contribuer à la croissance économique du Sénégal à travers le désenclavement des zones de production et l’accroissement des échanges. Montant du prêt : 25 milliards FCFA

– Viabilisation du site et construction de 791 logements, dans le cadre de la construction de 3 035 logements sociaux et économiques à Ouédo, dans la Commune d’Abomey-Calavi, en République du Bénin. L’objectif global du projet est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté dans la commune d’Abomey-Calavi. Les objectifs spécifiques sont de : fournir des logements à environ 6 000 personnes ; et promouvoir de nouveaux modes d’accession à des logements pour des populations à revenus intermédiaires. Montant du prêt : 20 milliards FCFA

– Réhabilitation et équipement des aéroports de Korhogo et Bouaké en République de Côte d’Ivoire. L’objectif global du projet est de contribuer à la croissance économique de la Côte d’Ivoire à travers le désenclavement des pôles économiques régionaux du pays par l’amélioration de la sécurité et de la sureté des activités aéronautiques en mettant les infrastructures aux normes aéronautiques ainsi que les équipements performants d’aide à la navigation ; et la contribution au désenclavement et au développement des régions de Korhogo et Bouaké. Montant du prêt : 25 milliards FCFA

– Construction et exploitation de la Tour Entente par la Société de Gestion de la Tour Entente (SGTE) SA à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le projet vise à générer des revenus additionnels en vue du financement notamment de projets sociaux communautaires du Conseil de l’Entente. Montant du prêt : 15 milliards FCFA.

– Mise en place d’une ligne à court terme d’un montant de 10 milliards FCFA en faveur de NSIA Banque Côte d’Ivoire, pour le refinancement partiel de la campagne cacao 2019-2020 en Côte d’Ivoire.

– Réaménagement des conditions de remboursement du prêt pour le financement partiel du projet de modernisation des capacités de production de solutés de la société PHARMIVOIRE NOUVELLE (PHN) SA à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Montant de l’opération : 2,719 milliards FCFA.

Par Sylvestre TCHOMAKOU