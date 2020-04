Lutte contre le Covid-19 : les Écureuils du Bénin apportent un appui important au Gouvernement

Les scientifiques ont découvert six nouveaux types de coronavirus dans trois espèces différentes de chauves-souris basées dans le pays asiatique du Myanmar.

Les virus ont été découverts entre 2016 et 2018 et appartiendraient à la même famille que le SRAS-CoV2 qui cause le Covid-19, mais ils ne sont pas génétiquement liés à l’épidémie actuelle, car ils ne peuvent pas tous transmettre des animaux aux humains.

Les nouveaux virus ont été découverts chez la chauve-souris jaune Great Asiatic House, la chauve-souris à queue libre et les rides du Horsefield.

L’équipe note que des études supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si les nouveaux coronavirus ont «le potentiel de transmission entre les espèces pour mieux comprendre les risques pour la santé humaine».