Lutte contre le racisme au Bénin : le mouvement de protestation contre le racisme révèle son blason

Le mouvement de protestation contre le racisme en hommage à l’Afro-américain Georges Floyd, organise ce jeudi 11 Juin 2020 à l’instar de plusieurs autres pays dans le monde une marche de soutien et de mécontentement.

A travers une marche pacifique initiée par l’ancien conseiller technique à la réforme institutionnelle de l’ancien président Boni Yayi, que les Béninois vont exprimer leur mécontentement de l’assassinat de Georges Floyd. Les manifestants vont démarrer à la place de l’étoile rouge pour échouer au Ministère des affaires étrangères et de la coopération (Maec).

Ainsi, par courrier adressé aux initiateurs, le préfet du Littoral en date du mardi 09 juin, a autorisé la marche et elle se déroulera dans le strict respect des mesures barrières émis par le gouvernement contre la propagation du covid-19. Il s’agit notamment du port obligatoire de masques, du lavage des mains à l’eau et au savon, de l’interdiction des accolades et de serrage des mains et surtout du respect de la distanciation physique d’au moins un mètre.

Pour rappel, Georges Floyd a été asphyxié sous le genou d’un policier blanc, à Minneapolis, fin mai, pendant près de 9 minutes. Ses funérailles se sont déroulées, ce mardi à Houston, au Texas, au lendemain de la comparution pour la première fois devant la justice du policier, Derek Chauvin, accusé de son meurtre.