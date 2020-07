Lutte contre le racisme dans le monde : «les manifestations contre le racisme aux États-Unis ne sont pas encore suffisamment mûrs…» souligne Zeguen Touré

Ce mercredi 1er juillet, le président de la Coalition internationale contre le Coronavirus et les autres pandemies pour le développement Africains, Touré Zeguen a été interviewé par l’équipe Bénin24 Tv. la deuxième partie de l’interview porte sur les questions du racisme. On vous laisse découvrir !

Bénin24 TV : La question du racisme et des meurtres ne datent pas d’aujourd’hui. Alors pourquoi avoir attendu maintenant pour créer une Coalition contre la pandémie et l’éveil des peuples africains ?

Touré Zeguen : Je voudrais encore une fois vous remercier pour cette occasion que vous nous accordez afin de montrer le sens de notre lutte contre le racisme dans le monde.

Pour en venir à votre question, ne me dites pas que vous croyez que c’est aujourd’hui, nous nous battons contre le racisme ou contre le néolibéralisme sortis du ventre de l’esclavage qui a permis aux Occidentaux de bâtir leur richesse dans le sang des Africains. Je suis un combattant africain par le sang et par l’histoire des générations qui m’ont fait. J’ai appris à lutté contre les partis uniques en Afrique, j’ai appartenu en Europe à des mouvements de luttes anti capitalistes tels le Socialiste Workers Party en Angleterre, ou les mouvements panafricanistes issus des combats de Web Dubois, Kwamé Nkrumah.

Je suis aujourd’hui du front populaire ivoirien du Président Laurent Gbagbo qui a contribué à l’éveil des conscience en Côte d’Ivoire et en Afrique. Je suis de ces Africains qui avons compris que l’histoire présente de l’Afrique exige de nous une révolution culturelle, politique, économique et même Civilisationnelle sans laquelle nous n’obtiendrons jamais rien de significatif. À travers mon mouvement MSPDI UBUNTU, nous travaillons depuis plusieurs années à réfléchir profondément sur la nature de notre système et les remèdes pour parvenir à changer ce monde.

La Pandémie de la Covid-19 est en réalité un évènement historique qui vient nous donner raison, sinon nous conforter dans notre analyse du caractère destructif, sanguinaire et catastrophique de la culture, de la civilisation dominante et ses élites illégitimes, illégaux et barbares. C’est pourquoi la crise de la covid19 a pris ces proportions exagérées avec ses conséquences surfaites, dont l’unique objectif est de nous embrigader, nous appauvrir davantage et tuer nos libertés, droits et démocraties déjà chancelantes. La CICC est une Coalition des hommes et des femmes, des idées, des réflexions et des luttes en cours qui ont décidé de travailler en synergie pour raviver cette flamme de la liberté, de la dignité, de l’émancipation, de la transformation qualitative de notre société dans une nouvelle dynamique internationale. Rien n’est spontané, rien n’est nouveau, nous essayons de donner un sens à notre existence, à l’existence humaine qui se perd dans ce mode de production et de vie barbare qui menace l’homme et son environnement.

Nous essayons de continuer la lutte des ancêtres Africains pour une vie meilleure car en vérité il n’existe plus de contrat de confiance entre cette gouvernance mondiale et les peuples, toutes races confondues.

Bénin24 Tv : Selon vous quel méthode faut il adopter pour que la race noire ne soit plus mise au second plan.

Touré Zeguen : En observant l’Afrique aujourd’hui on a l’impression qu’il n’existe pas de leaders ou dirigeants responsables, dignes capables de conduire les Africains vers leurs destin depuis les temps des Samory Toure, Malcom X, Marcus Garvey, Web Dubois, Sekou Touré, Nkrumah, Modibo Keita. Ils ont emprisonné Nelson Mandela pendant plus d’un demi siècle et nous avons subi. Ils ont tué Muhamar Kadafi sous nos yeux sans réaction. Ils ont pris Laurent Gbagbo en otage sous nos yeux et ils tardent à le laisser retourner chez lui parce que les blancs savent que l’Afrique a besoin de leaders forts pour conscientiser une masse critique conséquente qui va accélérer notre révolution africaine. Les peuples Africains doivent comprendre que pour palier au déficit de leadership ou pour faire face la terreur qui s’abat sur les Africains et nos pays, il faut opérer une révolution globale des masses africaines pour donner un coup d’accélérateur à la transformation des rapports entre nous et le reste du monde. Nous savons que les peuples debout sont irrésistibles et notre urgence ou nos impératifs en Afrique tournent autour de la souveraineté, la sécurité et le développement.

Au vu de nos potentialités humaines, naturelles, minières et stratégiques l’Afrique doit prendre un nouveau tournant dans lequel nous devons penser par nous mêmes, décider par nous même pour nous mêmes. Nous devons dire la vérité aux jeunes générations qui ne sont pas complexé comme les vieilles générations mais qui sont sous informés pour amorcer une vague révolutionnaire et de contestation radicale de cette culture d’injustice, de pillage, d’appauvrissement des travailleurs, des femmes et des hommes, des jeunes et vieux. Nous devons depuis nos élites jusqu’à nos populations refuser désormais la misère imposés par le système qui nous impose la mort, les guerres, les maladies, les pandémies et j’en passe. Nous devons faire le constat de la mort de notre monde et accepter, oser la création d’une nouvelle Afrique conquérante, dynamique, riche de ses diversités, ses ressources et ses dirigeants. Si nous décidons de réinventer notre Afrique autour de l’unité continentale que les colons ont toujours combattu et retardé, je vous assure qu’en moins d’une décennie nous ferons des progrès qualitatifs historiques.

Les Africains doivent sauter les étapes d’unité sous régionales qui n’ont jamais fonctionné comme le groupe de Monrovia l’avait sugéré en 1963 pour la création de la formule actuelle de l’OUA devenu aujourd’hui Union Africaine. Kwamé Nkrumah avait invité les pays africains à aller directement à la création des États-Unis d’Afrique avec un gouvernement unique. Aujourd’hui nous proposons une fédération africaine à l’image des États-Unis d’Amérique avec un Parlement Africains, et nos présidents actuels auront le titre de Gouverneurs et on pourrait garder des parlements nationaux. Automatiquement l’union africaine, le franc cfa et autres vestiges de la domination néo coloniale disparaîtront.

Aujourd’hui ou demain nous aurons le temps d’exposer notre vision détaillée sur notre Idéologie du «Solidarisme panafricain et international». Cette conception intégrée de la société humaine est basée sur le développement intégré de l’homme et de l’environnement au détriment du capital qui deviendra secondaire.

Aujourd’hui l’homme est réduit au simple rang de chose ou d’esclaves de l’argent, peu importe si vous êtes noirs ou blancs. Aujourd’hui les états sont faibles et dirigés par des personnes non élus souvent inconnus et illégitimes parce que dans notre présente civilisation on tue l’homme pour l’argent ou la richesse. Mieux les états sont téléguides par l’intermédiaire des dirigeants marionnettes qui font croire qu’ils ont des programmes de sociétés et de gouvernement.

Nous avons une autre vision de la société où le FMI et la Banque mondiale perdront leurs rôles car seront condamné pour leurs échecs et crimes historiques contre le bien-être social des peuples et des travailleurs.

La CICC travaille à mobiliser les énergies, des hommes et des organisations africaine et internationale qui veulent un nouveau monde de progrès et de transformation profonde qui éliminera la misère endémique, le racisme et les inégalités structurelles à nous imposées. Pour y parvenir il faut changer notre disposition mentale, psychologique, et oser un nouveau monde.

Bénin24 Tv : Que pensez-vous des manifestations qui se déroulent en ce moment en Amérique ? Pensez-vous que la fin de l’hégémonie américaine est proche ?

Toure Zeguen : Ce qui se passe en général aux États-Unis sont des mouvements d’humeur, de protestations qui ne sont pas encore suffisamment mûrs pour être des mouvements de révoltes ou même des mouvements susceptibles d’aboutir à des changements qualitatifs. Il ya même un risque énorme que les manifestations de mécontentement soient infiltrés et fagocites par les riches mafieux chantres de leur nouvel ordre mondial, Parrains qu’ils sont des firmes pharmaceutiques, de la fondation Bill et Melinda Gates.

Même le mouvement Black Lives Matter est une initiative financée par les racistes, ultra libéraux qui sont là pour le contrôle des populations. Conséquences directs de ce que nous pensons est que pour l’instant ces manifestations ne sont pas les véritables menaces à l’hégémonie américaine mais plutôt des moyens déguisés de nous tenir en haleine et de contrôler les frustrations et les mécontentements des noirs à l’intérieur des USA en emiettant notre lutte.

En vérité ce qui menace l’hégémonie américaine est d’une part les contradictions internes à leur mode de vie, de production et de gouvernance totalement opposé à l’émergence de l’humanité saine de Progrès et de Paix.

La seconde menace de l’hégémonie américaine est l’ascension chinoise et russe qui se sont posées aujourd’hui comme des contre pouvoir sérieux pour ne pas dire des concurrents inarretables sur les fronts économiques, militaires, stratégiques et même financiers.

Bénin24 Tv : Pensez-vous que l’heure des Etats Unis d’Afrique est proche ? Si oui pourquoi et si non, pourquoi ?

Touré Zeguen : Je peux dire oui et non à la fois. Heureusement que la balle est dans notre camp ou encore que tout dépendra de notre vision, stratégie, acharnement intelligence et responsabilité face à notre histoire commune.

Si je dis non c’est en pensant aux Africains lâches et corrompus dissimulés dans nos rangs partout et à tous les niveaux de la hiérarchie sociale qui travaillent pour les ennemis de l’Afrique. Mais ils ne sont pas nouveaux donc l’expérience du passé devrait nous aider à les mettre hors d’état de nuire ou à les surmonter pour mobiliser les peuples Africains vers notre terre promise.

Je dis oui parce que le contexte international s’y prête et aussi les conditions objectives de misères, de terreurs, de guerres et de pillages de l’Afrique par la France et les multinationales occidentales ont désormais ouverts nos yeux et consciences. Les développements considérablement énormes de nouvelles technologies permettent à nos populations d’être informés à la minutes et seconde prêt désormais, ce qui contribue aujourd’hui à la prise en conscience globale par l’information.

Les conditions subjectives pour accélérer l’avènement des États-Unis d’Afrique reposent sur les masses africaines et nous CICC à travers notre combat contre les pandémies, les injustices, la misère etc en synergie avec l’ensemble des forces vives africaines en ce 21ème siècle sont des atouts réels pour nous faire aboutir plus tôt que prévu.

Les crises actuelles comme le Covid-19 qui expose lamentablement l’élite mondiale sont des opportunités additionnels pour faire avancer notre combat et notre cause.

N’oubliez pas surtout qu’on ne dira pas tout désormais sauf ce qui esta nécessaire ou utile car l’ennemi s’inspire toujours de certains de nos dires. Nous sommes confiants. Et nous vaincrons le capitalisme néo libérale dévoreur de la chaire et du sang humain.