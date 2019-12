Lutte contre le réchauffement climatique : vulgarisation des documents sur les défis du Bénin

Conformément au protocole, accord et convention signés et ratifiés dans le cadre de la lutte contre les catastrophes naturelles, le Bénin a élaboré sa Troisième communication nationale sur les changements climatiques (TCN) et son Premier rapport biennal actualisé (PRBA). Pour une meilleure contribution des acteurs impliqués, le ministère du cadre de vie et du développement durable, a organisé ce jeudi 19 décembre 2019 à Cotonou, un séminaire d’information et de diffusion desdits documents.

En fonction des risques et catastrophes naturels qui surviennent au fil des ans, naissent de nouveaux défis et enjeux en matière de changement climatique. Conscient de cela, le Bénin a pris plusieurs initiatives institutionnelles dont l’élaboration de la TCN et du PRBA. Financés par l’ONU-Environnement depuis 2014, l’élaboration de ces documents fait partie des obligations des Etats parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC).

Pour le Coordonateur national des projets TCN et PRBA, Jacques Bamikolé Kouazoundé, le présent séminaire marque le début de la phase de la vulgarisation des documents. Car, il s’agit de rendre ces documents accessibles aux parties au niveau national et de faciliter une bonne appropriation et un bon usage de leur contenu.

«Notre pays avec la soumission de la TCN et PRBA à la conférence des parties en octobre 2019, renforce sa volonté soutenue à se joindre aux efforts mondiaux visant à faire face à la menace planétaire que constituent les changements climatiques», a indiqué Jacques Bamikolé Kouazoundé.

Il poursuit : «ces rapports ont permis d’une part, de recenser les contraintes et lacunes associées à la mise en œuvre de la CCNUCC au Bénin et d’identifier les besoins correspondants, et d’autre part, de faire le bilan des appuis reçus par le Bénin».

L’élaboration des documents a permis entre autres : de connaitre le niveau des émissions des Gaz à effets de serres (GES) dans tous les secteurs, d’évaluer les effets des politiques et mesures d’atténuation pour montrer la contribution du Bénin à l’effort global de lutte contre le réchauffement climatique et d’évaluer l’atténuation des changements climatiques pour formuler des politiques et mesures à l’horizon 2030.

«Les dispositifs institutionnels décrits et les données et informations actualisées fournies dans ces documents constituent le socle pour une meilleure participation du Bénin au futur régime climatique à partir de 2020. Elles présentent également un intérêt indéniable au plan national dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, l’adaptation aux changements climatiques, le développement durable,…», a informé le Directeur général de l’environnement et du climat, Martin Pépin Aïna. Il n’a pas manqué d’attirer l’attention sur la richesse et la qualité des données et informations publiées dans les deux documents.

Par Félicienne HOUESSOU