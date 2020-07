Lutte estudiantine : Guy Dossou Mitokpe nostalgique

L’ancien député à l’Assemblée nationale du Bénin, Guy Dossou Mitokpe est revenu, il y a quelques jours sur certains moments forts de son séjour à la tête de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb).

C’est en effet, par un post sur sa page Facebook que l’homme politique a évoqué des souvenirs de son militantisme dans la lutte estudiantine. «Mon mandat de président à la tête de la plus ancienne des organisations estudiantines, a été un moment de réforme, d’innovation, de création et d’audace» fait-il savoir.

L’honorable est revenu dans son post sur plusieurs actions menées par le Bureau exécutif fédéral placé sous sa coupole. Guy Mitokpe estime que sa mandature fut une grande réussite qui a joué un rôle capital dans la réforme de la lutte estudiantine.

Par ailleurs il n’a pas manqué de narrer les conditions dans lesquelles l’élection de son successeur et la passation de charge se sont déroulés. L’homme s’estime heureux d’avoir pu transmettre le pouvoir sans anicroche, même s’il avait presque toutes les cartes en main pour réussir un coup de force. Et cela a été possible grâce à son attachement aux principes fondamentaux de la démocratie précise t-il.

Toute analyse faite, le départ de Guy Mitokpe Dossou du mouvement estudiantin n’a été que le catalyseur de son insertion dans la vie politique de son pays. «J’avais fini avec la politique estudiantine, je devrais traîner ma bosse ailleurs. J’ai déposé mes valises en League 1 de la politique nationale…» ironise t-il. Il confie également que les choses n’évoluent pas parfois comme l’on le croit. Seul Dieu est maître des temps et des circonstances.

Par Anani Anthelme TOHOUN