Lybie – Contrôle de Tripoli et ses environs : les forces proches du gouvernement met le cap.

A l’instar d’autres départements du Bénin, le processus d’installation des conseillers communaux et la désignation des exécutifs communaux se poursuivra, ce samedi 06 juin 2020, dans le Zou.

Par un communiqué rendu public ce vendredi 05 juin 2020, le préfet du Zou, Firmin Kouton invite les conseillers communaux des communes de Bohicon, Ouinhi, Za-kpota, Zogbodomey, Agbangnizoun et Djidja à prendre part à la poursuite de la cérémonie de leur installation et d’information sur la désignation des maires, de leurs adjoints et des chefs d’arrondissement. Cette cérémonie se déroulera, ce samedi, 06 juin, dans la salle de conférence de leur mairie respective.

Rappelons que le processus d’installation des nouveaux conseillers avait été reporté dans plusieurs communes du Bénin pour défaut de consensus entre les conseillers bien qu’ils soient majoritaires.

Face à cette situation, le parlement a voté, mardi dernier, une loi interprétative du code électoral, déclarée conforme à la loi fondamentale par la Cour constitutionnelle et promulguée par le chef de l’Etat, Patrice Talon.

Il s’agit de la loi 2020-13 du 02 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin.

C’est dire que cette loi vient de relancer le processus d’installation et d’élection des maires, de leurs adjoints et des chefs d’arrondissement.