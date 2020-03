M Pokora et Christina Milian ont un adorable rituel !

M Pokora a retrouvé Christina Milian à Los Angeles il y a quelques jours. Les deux amoureux ont un petit rituel les mardis soirs !

M Pokora a laissé de côté sa tournée pendant deux mois et demi afin de s’occuper de son fils Isaiah. En effet, Christina Milian a accouché il y a quelques mois et elle se porte bien.

Le chanteur pensait reprendre sa tournée au mois de mars mais toutes ses dates ont été annulées. Le coronavirus fait rage partout dans le monde et les gens tentent de rester le plus possible chez eux. Christina Milian pensait pouvoir accompagner M Pokora à ses concerts mais elle a pris l’avion pour rentrer chez elle.

En effet, Donald Trump a interdit tous les vols de l’Europe vers les Etats-Unis. De son côté, le chanteur n’a pas voulu rester seul à rien faire en France. Ainsi, il a pris l’avion pour rentrer chez lui et retrouver toute sa famille. Il semble content de pouvoir passer du temps avec sa chérie et son fils et ils vivent bien le confinement.

En effet, le confinement ne semble pas les déranger et Christina Milian en profite pour regarder Netflix. Néanmoins, elle n’a pas non plus voulu mettre fin à un petit rituel avec son chéri. Tous les mardis, le couple a pour habitude de manger des tacos !

Le confinement n’interdit pas Christina Milian et M Pokora de faire leur rituel du mardi soir. En effet, il y a quelques heures, la starlette a cuisiné pour faire des tacos. Il semble bien que le couple fasse cela tous les mardis et ils en font partager les fans. Ainsi, hier soir, le chanteur a pu savourer quelques tacos et il était content de sa chérie cuisine pour lui.

Il n’a pas hésité à la remercier sur les réseaux sociaux. «Merci maman» dit-il tout en montrant son tacos. Au loin, on peut voir la starlette se préparer son plat et elle semble décontractée. M Pokora ne semble pas touché par le coronavirus et il tente de continuer à mener sa vie avec sa chérie.

Ainsi, il est hors de question pour eux de laisser tomber leurs petits rituels. Quoiqu’il arrive, le couple est toujours aussi mignon et ils forment un très beau couple. Pour autant, les fans attendent avec impatience de pouvoir voir un jour le visage de leur fils, Isaiah.