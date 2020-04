M. Pokora : le chanteur taclé pour une blague polémique, il réagit à sa manière

Jeudi 2 avril 2020, M. Pokora était l’un des sujets de conversation majeurs sur Twitter, avec des dizaines de milliers de tweets. La raison ? Une vidéo postée sur sa story Instagram dans laquelle il se moquait de la coupe de cheveux de sa belle-fille Violet, comparée au coronavirus ! Blague de mauvais goût pour les uns, racisme ordinaire pour les autres. Le chanteur a depuis réagi à sa façon…

Dans la story de son compte suivi par pas moins de 2,6 millions d’abonnés, M. Pokora a soudainement publié des vidéos et photos de ces derniers mois, où l’on peut voir Violet, la fille de 10 ans de sa chérie Christina Milian et leur grande complicité.

«Confiance en soi au point» et «Toujours faire en sorte qu’elle se sente forte et fière. Que la paix soit avec vous», a-t-il légendé, alors qu’on le voit notamment déposer sa belle-fille à l’école le matin ou l’écouter rapper. Une manière de stopper la polémique sur un prétendu racisme et de montrer qu’entre Violet et lui, il y a de l’amour et de l’humour.

Sur Twitter, M. Pokora avait été sévèrement taclé par divers utilisateurs qui lui reprochaient sa plaisanterie, en apparence anodine, sur la coupe de cheveux de Violet qui affichait de nombreux mini-macarons sur la tête, une coupe appelée bantu knot.

En légende, l’interprète des tubes Tombé, Si t’es pas là ou encore Les Planètes mettait quelques émojis dont un riant aux éclats à côté d’un autre représentant le logo d’un virus, en l’occurrence celui largement utilisé sur la Toile ou dans des conversations du moment pour évoquer le coronavirus. Mauvais goût oui, racisme non.

Depuis Los Angeles, où il a posé ses valises pour plusieurs semaines depuis l’arrêt brutal de sa tournée triomphale le Pyramide Tour – à cause du confinement lié à la lutte contre le Covid-19 -, M.Pokora prend donc du bon temps avec son clan. Outre Violet, le chanteur de 34 ans profite aussi de sa compagne, la chanteuse américaine Christina Milian, et de leur bébé, le petit Isaiah (né en janvier dernier 2020).