M Pokora : le chanteur très comblé de sa vie de papa

Comme à son habitude, chanteur M Pokora a fait une longue et belle déclaration sur son compte Instagram dans laquelle il s’est confié sur sa nouvelle vie de papa. Selon le chanteur de 34 ans qui a découvert récemment les joies de la paternité, depuis la naissance de son fils Isaiah, il ne fait que nager dans le bonheur.

«Ce que j’ai vécu cette semaine va bien au delà de tout ce que j’ai pu imaginer, rêver… Je me réveille chaque matin avec une raison de plus d’être heureux et toujours plus reconnaissant de tout ce qu’il m’arrive dans cette vie…», a déclaré M Pokora.

Une façon de remercier tous ses followers pour leurs messages de félicitations, mais aussi de donner des nouvelles de son fils dont la naissance a complètement bouleversé sa vie ( positivement bien sûr).

Cependant, si sa nouvelle vie de papa le comble de bonheur, M Pokora pense également à sa carrière. «Hâte de vous retrouver sur les routes et de continuer à faire ce pour quoi je suis né, monter sur scène, vous divertir, distribuer les meilleures ondes possible autour de moi et à présent transmettre à mon enfant les plus belles valeurs possible… Je me sens plus fort et plus responsable que JAMAIS… Jusqu’ici ce n’était que l’échauffement… Soyez prêt(e)s … Avec le coeur…», explique t-il.

M Pokora fou amoureux de Christina Milian

Rappelons que la compagne de M Pokora a donné naissance à Isaiah le 20 janvier 2020. La chanteuse et actrice Christina Milian a posté sur les réseaux sociaux : «Et c’est parti. Simplement parfait. Le monde est à toi mon fils. Avec tout notre amour, maman et papa».

M Pokora et Christina Milian sont tombés amoureux pendant l’été 2017 et ne se sont plus jamais lâchés. Le chanteur français a choisi de mettre sa carrière entre parenthèses pendant un an pour se ressourcer auprès de sa compagne à Los Angeles en 2018.

Christina Milian, chanteuse et actrice ultra célèbre aux Etats-Unis, est déjà maman d’une petite Violet, 7 ans, dont le père est le rappeur The Dream.

La star a confié à propos de M Pokora dans le magazine Star : «Il me rend si heureuse. Il surpasse clairement tous les autres hommes avec qui j’ai été».

Isaiah grandira donc entre les Etats-Unis, où ses parents vivent heureux, et la France, où M Pokora continue sa carrière.