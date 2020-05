M Pokora : sa chérie Christina Milian toujours en bon terme avec son ex The-Dream

À cause du Covid-19, Kendall Jenner ne fait plus de défilés et elle ne pose plus dans les magazines. Pire encore, elle ne peut plus voir ses amis. Ainsi, la star se sent quelque peu nostalgique et elle a partagé une très belle photo.

Jeudi 28 mai, Kendall s’est affichée avec Cara Delevingne en Story Instagram. Les deux stars posent ensemble pour la marque Versace et elles sont sublimes. Sur la photo, les mannequins portent des shorts courts et elles dévoilent leurs jambes interminables de rêve.

Pour autant, Cara Delevingne et Kendall Jenner sont méconnaissables sur la photo. En effet, les deux stars portent des perruques blondes et elles sont identiques. Ainsi, on pourrait presque penser qu’elles sont sœurs jumelles sur le cliché.

En tout cas, la sœur de Kylie Jenner a la classe sur la photo et elle semble très à l’aise aux côtés de Cara Delevingne. On se doute que les deux stars se retrouveront prochainement pour un prochain shooting photo !