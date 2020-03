M Pokora : ses confidences émouvantes sur Isaiah dans 50′ Inside !

Depuis quelques années, M Pokora prépare sa tournée le Pyramide Tour . Les caméras de 50′ Inside l’ont suivi durant ses répétitions. Il fait des aveux sur son fils Isaiah.

Pendant 4 ans, M Pokora préférait s’écarter de la scène. La raison ? «Ne pas avoir fait de tournées ça m’a permis de rester auprès de ma femme, surtout maintenant que je suis papa. Mais le public reste ma deuxième famille.» Alors, il envisageait de quitter son fils pour la première fois à cause du Pyramide Tour. Mais pour la bonne cause !

«Quand on fait ce métier là, on fait beaucoup de sacrifices. Ma mère me voit que trois ou quatre fois par an depuis que j’ai 17 ans, explique le jeune papa dans l’émission 50 Minutes Inside, diffusée ce samedi 14 mars sur la chaîne TF1. Là, c’est mon fils pour quelques temps, mais je sais que je le retrouve. Et puis je fais tout ça pour lui laisser quelque chose, pour lui laisser une trace et qu’en grandissant il soit fier et qu’il ait un exemple aussi de réussite dans la vie. Tout ce qu’il y a de plus normal.»

Très ému, M Pokora poursuit les confidences. «J’espère que c’est cette image là que je laisserai à mon fils, de quelqu’un qui a toujours travaillé, qui était toujours en train de s’entretenir physiquement pour être prêt à monter sur scène. Je veux qu’il se dise : ‘ah ouais, mon père, c’est un bosseur‘».