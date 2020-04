«Ma copine a porté un pantalon pendant 11 jours sans le laver», crie un Nigérian (photos)

«L’amende c’est mieux que de rentrer à la maison», a avoué un Italien arrêté par la police dans les rues de Florence. Ne pouvant plus supporter les disputes avec sa famille, il avait préféré aller prendre l’air.

Un homme habillé en cycliste a été arrêté par la police de Florence dans le cadre des contrôles de confinement liés à la pandémie, rapporte le journal La Repubblica.

Les fonctionnaires lui ont demandé d’expliquer pourquoi il s’entraînait en vélo au lieu de suivre les règles prescrites par les autorités. Selon le média, il a franchement répondu qu’il ne pouvait plus rester chez lui.

«Je me suis enfui, je ne pouvais plus me disputer avec ma femme et mes filles. L’amende c’est mieux que de rentrer à la maison». Malgré cette confidence, les policiers lui ont infligé une contravention et lui ont ordonné de retourner chez lui.

Un des pays les plus meurtris par le Covid-19

L’Italie, qui avait été parmi les premiers pays à imposer un confinement à toute sa population, est loin d’en avoir fini: Rome a annoncé le 10 avril sa prolongation jusqu’au 3 mai.

C’est l’un des pays les plus meurtris au monde par la pandémie, avec près de 20.000 morts selon les décomptes officiels. Dimanche 12 avril, l’Italie a annoncé 431 décès en 24 heures, son bilan le plus faible depuis le 19 mars, il y a plus de trois semaines.