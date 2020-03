Confidence : «ma femme m’a trompé avec mon meilleur ami»

Dans notre société, nous remarquons que bon nombre de femmes sont insatisfaites voir infidèles. Voici ce qu’a vécu un homme de 40 ans.

Je suis un jeune homme de 40 ans . Marié légalement depuis 3 ans à une très belle femme de 33 ans. Mais celle ci me trompe avec mon meilleur ami.

Je vous raconte les faits.

J’ai épousé ma femme après la réussite à mon doctorat en pharmacie. Et nous avions aménagé ensemble comme tout couple marié.

Mais quelques mois plus tard ( 6) mois , l’attitude de ma femme avait changé. Elle ne s’occupait plus de moi son mari, ni de la maison. Ces sorties étaient à titre répétitif avec certaines de ses amies dans les bars, les boîtes de nuit, le shopping. A certains moments, à la descente du boulot, je la trouvais dans ma maison avec ses soit disant amies dans mon salon à danser avec l’odeur de l’alcool et la cigarette. Et lorsque je l’interpellais sur le fait, c’était des disputes à n’en point finir.

Sa mère et ma mère avaient intervenu à plusieurs reprises. Mais c’était peine perdu.

Il y avait des rumeurs qui affirmait qu’elle amenait ses amants à la maison. Je demandai au gardien si des hommes venaient à la maison, il le répondis par l’affirmative.

C’est ainsi qu’un jour pour avoir le cœur net, je fis croire à ma femme sur je m’absentais pour une période d’une semaine. Ainsi que je logeait dans une chambre d’hôtel et 2 jours après, il donnait 00 heures. Alors je me rendis à la maison. Le grand portail était fermé à moitié. Et la porte du salon était rabattu.

Au fur à mesure que j’avancai vers notre chambre, j’attendais des gémissements.

Dès que je posai la main sur la porte de la chambre, elle s’ouvrit sur le champ.

Et je tombai sur un spectacle que je ne veux pas décrire.

😮 Ma femme et mon meilleur ami dans mon lit conjugal. Le ciel le tombais sur la tête.

💔 J’eus le cœur brisé. Au même moment, je passai à taba mon ami.

Ma femme eu très peur car elle ne m’avait jamais vu ainsi. Elle se réfugia chez sa sœur.

Et depuis elle n’est plus revenu. Elle me manque. Et je ne sais plus trop si je dois divorcer ou la reprendre pour femme.

Que faire ?