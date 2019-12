Macron : ni la Russie, ni la Chine «n’envoient leurs soldats se faire tuer pour la sécurité des Africains»

Lors de la conférence de presse qu’il a animée avec Alassane Ouattara, le samedi 21 décembre 2019 en Côte d’Ivoire, le président Emmanuel Macron s’en est pris à ceux qui accusent la France, d’entretenir le terrorisme en Afrique. Très énervé, le président français a donné une réponse cinglante aux accusations dont fait l’objet son pays.

«Moi je note que beaucoup de pays que vous avez cités (notamment la Chine et la Russie, NDLR et qui peuvent être perçus, mieux que nous ne le sommes. Aucun de ces pays-là n’envoie ses soldats se faire tuer pour la sécurité des Africains, c’est la France qui le fait. Quand vos enfants sont menacés, quand votre sécurité, votre souveraineté est menacée, regardez bien qui sont les soldats qui viennent se battre et tomber», a répondu Emmanuel Macron

Une réponse cashe, alors que le Burkina Faso se tourne de plus en plus vers la Russie. Et que des populations maliennes ont marché pour réclamer le soutien de Vladimir Poutine, à l’armée malienne. Dans un contexte de graves soupçons (souvent à tort) contre l’engagement français dans les pays du Sahel, Macron a encore maintenu la pression sur les dirigeants du G5 Sahel.

«J’ai noté il y a quelques jours des déclarations extrêmement claires du Président Issoufou, comme du parti présidentiel qui a eu le courage de dire que c’est à la demande du Niger que la France est présente, c’est pour défendre le Niger que la France est présente et que les soldats français sont là. J’attends la même clarté de tous les dirigeants. La même clarté et le même engagement», a indiqué Macron.