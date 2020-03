Macron salue la «décision historique» de Ouattara de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle

Le président français Emmanuel Macron a salué, jeudi, la «décision historique» de son homologue ivoirien «Alassane Ouattara de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle», estimant que «la Côte d’Ivoire donne l’exemple».

«Je salue la décision historique du Président Alassane Ouattara, homme de parole et homme d’État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle», a écrit M. Macron sur son compte tweeter, ajoutant que «ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple».

Après deux quinquennats, Alassane Ouattara a annoncé, jeudi, qu’il ne briguera pas un troisième mandant. Et ce, pour donner la chance aux jeunes générations, compétentes et pleines d’énergies de poursuivre le développement du pays.

«Je voudrais annoncer solennellement, que j’ai décidé de ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération» a-t-il déclaré devant les députés et sénateurs réunis en Congrès à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne.