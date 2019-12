Madonna : la star s’embrouille avec Guy Ritchie au sujet de leur fils

Madonna s’est embrouillée avec son ex-mari, Guy Ritchie, pour savoir si leur fils Rocco pourrait la rejoindre pour le Nouvel an, d’après The Sun.

Selon des sources de la publication, la chanteuse serait arrivée à Londres et aurait ordonné à son fils de 19 ans de faire son sac pour partir aux Maldives, mais le réalisateur lui aurait indiqué qu’il n’était pas obligé de le faire.

«Les choses s’étaient calmées entre Madonna et Guy, surtout maintenant que Rocco est un peu plus âgé. Mais ce week-end tout est reparti», a déclaré la source.

En 2016, Rocco avait fait savoir officiellement qu’il voulait vivre avec son père – et non plus avec sa mère – ce qui avait été accepté par le juge des affaires familiales.