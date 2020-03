Maeva Ghennam était-elle encore amoureuse de Greg dans Les Marseillais ?

L’histoire d’amour entre Maeva Ghennam et Greg ne se terminera donc jamais ! Après la diffusion du dernier épisode, Greg a donc donné son avis.

Cette histoire ne se terminera donc jamais ! Bien plus qu’un remake de Julien Tanti et Manon, ou de Kévin Guedj et Carla … Maeva Ghennam et Greg se piquent tout autant ! Voilà maintenant quelques années que les deux candidats des Marseillais partagent les mêmes aventures. Et forcément, ils ont tissé des liens ! Des liens très forts puisqu ‘ils ont même été en couple.

Mais depuis leur rupture, les deux marseillais se cherchent … Et se perdent aussi ! Dans cette nouvelle saison des Marseillais, Greg a décidé d’oublier sa bien-aimée. Il a même rencontré un chaman. Le but ? Lui retirer Maeva Ghennam de la tête. Mais malheureusement pour le jeune homme, cela ne semble pas si bien fonctionner. Il le dit lui même, la bimbo est gravée dans sa peau !

Voyant que leur ami souffre, Julien Tanti et Paga ont donc décidé d’organiser un speed dating … Dans le noir ! Tous espèrent revoir Greg, heureux et amoureux d’une autre femme.

Tous… Mais pas vraiment ! Puisque Maeva Ghennam a très mal réagi en voyant son ex draguer deux jolies blondes. Et ça, Greg l’a bien remarqué hier soir, lors de la diffusion du dernier épisode ! Le jeune homme s’est donc exprimé sur les réseaux: «La tête qu’elle tire (…) Je ne comprends pas. Je ne suis plus avec toi et tu te mets en reconquête, mais c’est bizarre frère.»

Il continue alors, toujours dans l’incompréhension : «Je l’aime toujours elle a dit ! Mais c’est un grand moment, je me régale». Quelle histoire ! Les internautes ont vraiment hâte que la jolie brune dévoile totalement ses sentiment à Greg.