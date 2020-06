Mairie d’Abomey Calavi : les premiers mots du maire sortant, George Bada

Ce n’est plus un secret. George Bada n’est plus à la tête de la ville de calavi. Il est succédé par Angelo Ahouandjinou, le nouveau maire. Il décide donc de s’adresser au public pour exprimer ses sentiments de satisfaction.

Dans la journée de ce samedi, le Préfet de l’Atlantique a procédé à l’élection du nouveau maire de la commune d’Abomey Calavi. Désormais, Angelo E. Ahouandjinou assume les rênes de la mairie qui lui a été laissé par George Bada, l’ancien maire.

À cet effet, le maire sortant se confie au public en dévoilant la joie qui l’anime : «Je crois que c’est une grande joie pour moi de passer le témoin a une jeunesse dynamique et qui continuera ce que nous avons fait», a-t-il laissé entendre.

Ensuite, il met l’accent sur le faite que la gente féminine soit représentée au sein de cette nouvelle équipe en exprimant son satisfecit : «Je suis particulièrement heureux que cet exécutif comporte des femmes».

Il en profite aussi du moment pour adresser ses sincères remerciements et félicitations au chef de l’État, son excellence Patrice Talon et aussi a son parti Union Progressiste : «Je pense que le chef de l’État, son excellence Patrice Talon, ne nous surprendra jamais. Il veut simplement donner ce qu’il a de meilleure, ce qu’il a de très bons à la commune d’Abomey Calavi pour qu’elle puisse se rayonner. Et dans ce rayonnement, je voudrais le féliciter et féliciter l’Union Progressiste. Car c’est la victoire de l’UP qui vient d’être révélée», va tel déclarer.

Et pour finir, il rassure le maire entrant. Il lui affirme sa disponibilité à ses côtés et lui promet qu’il ne sera pas seul dans cette mission qui lui est confiée ce jour : «Nous sommes ensemble et que c’est l’union qui fait la force».