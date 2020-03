Maitre Gims : papa, le chanteur révèle une photo trop mignonne sur Instagram

Papa pour la cinquième fois, l e chanteur Maitre Gims partage une photo avec son nouveau-né à ses fans sur son compte Instagram. Il est aux anges !

La famille s’agrandit et Maitre Gims est aux anges ! Ce jeudi 19 mars, sa femme Demdem révélait la naissance de son troisième enfant avec le chanteur. Personne ne s’y attendait tant ils sont discrets !

En effet, la grossesse de Demdem n’avait pas été annoncée. Alors le Jour-J, cette dernière refuse d’en montrer trop sur le réseau social. Sur la photo qu’elle dévoile, on voit simplement le menton du nourrisson.

Finalement, la chérie de Maitre Gims ne peut pas résister à l’idée de montrer son enfant au Monde entier. Du moins, un petit peu. Dans sa story Instagram, cette dernière partage une nouvelle photo adorable !

On voit alors le nouveau-né dormir paisiblement sur le ventre. Les internautes ne peuvent remarquer que deux détails : son crâne très chevelu, noir, mais aussi son joli pyjama sur lequel est brodé «Rock Family»

D’ailleurs, ce nourrisson est le troisième enfant avec Demdem. Mais en réalité, Maitre Gims est papa pour la cinquième fois ! Et il faut croire qu’il est toujours aussi gaga après chaque naissance.

La preuve ! Si le frère de Dadju ne veut pas s’exprimer sur sa vie privée, il ne peut pas s’empêcher de partager ce moment de bonheur à ses fans. Surtout en cette période difficile à cause du Coronavirus !

Ainsi, Maitre Gims partage une photo en noir et blanc avec son bébé. On voit l’artiste se pencher sur le berceau du nouveau-né. D’ailleurs, le fait de ne voir que leurs ombres fait tout le charme de ce cliché !Jusqu’ici, le chanteur et sa femme n’ont jamais voulu révéler le sexe et le prénom de leurs enfants. Mais cela ne semble pas déranger les internautes ! Ils sont éblouis par la beauté de cette photo.

«C’est de l’art», «Félicitations, une belle surprise 😻🔥«, «Un nouveau membre dans la fuegoteam 👏🥳 « ou encore «C’est beau l’humanité, la naissance, le bonheur… Félicitations», peut-on lire sous la publication.