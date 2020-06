Majorque Vs FC Barcelone : probable composition du Barça

Après trois mois de pause, le FC Barcelone fera son grand retour à la Liga ce soir. Sa première rencontre l’opposera au Réal Majorque. Mais quelle est la probable composition de l’équipe qui défendra les couleurs du Club catalan.

Au classement de la Liga, le FC Barcelone tient la tête avec deux points d’avance sur le Réal Madrid. Cependant, tout doit être joué ce soir, si Lionel Messi et ses coéquipiers ne veulent pas perdre la première place.

Ainsi, pour ce match, comme l’a dévoilé la liste des joueurs convoqués, des retours impensables ont été annoncés. Par exemple, Luis Suarez qui s’est remis après cinq mois et Samuel Umtiti qui vient aussi en complémentarité avec Gerard Piqué dans la défense. Sans oublier, le retour de Lionel Messi qui était annoncé incertain.

Le FC Barcelone sera en déplacement sur le terrain de Majorque avec un 4-3-3, composé de la manière suivante :

Marc-André ter Stegen dans les cages. Jordi Alba et Sergi Roberto sont attendus sur les côtés, alors que Samuel Umtiti semble le favori pour accompagner Gerard Piqué. Devant la défense, on retrouvera Sergio Busquets.

Le Catalan sera positionné en soutien de Frenkie de Jong et d’Arturo Vidal. Lionel Messi et Antoine Griezmann seront là devant, et il reste à savoir qui complétera le trio, puisque si Luis Suarez a récemment reçu le feu vert médical après sa longue absence, les médias catalans voient Martin Braithwaite débuter.