Maltraitance des personnes âgées au Bénin : Etat des lieux, difficultés et solutions avec Juste Lavenir Boko

L’Assemblée générale de l’Organisation des nations-unies (ONU) a, par sa résolution 66/127, désigné le 15 juin comme étant la date de la célébration de la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. En vue d’en savoir plus sur la situation qui est faite à cette couche, les difficultés et essais de solutions, nous nous sommes approchés de quelqu’un qui se consacre au bien-être des personnes âgées au Bénin.

Promoteur du centre d’accueil des personnes âgées dépendantes d’Agblangandan, de l’ONG Vodel et secrétaire général de la Plateforme des organisations de protection et de défense des intérêts des personnes âgées au Bénin (Plateforme PTA-Bénin), Juste Lavenir Boko nous a instruits sur la question.

Comment peut-on présenter Vodel ONG ?

Juste Lavenir Boko : C’est une association de jeunes créée en 2009 dont l’objectif est de participer au développement durable. C’est dans ce cadre que nous avons identifié certaines difficultés dans notre contexte social, à savoir : l’accompagnement des personnes âgées. Nous avons constaté que les personnes âgées dans notre pays, n’ont pas toujours ce qu’il faut pour les accompagner. Particulièrement, les personnes âgées dépendantes.

C’est-à-dire celles qui ont subi peut-être un accident cardiovasculaire et qui n’ont plus certainement la même habilité pour réaliser les tâches quotidiennes par exemple. Nous nous sommes dit qu’il faut accompagner ces personnes qui manquent de soutien car, elles constituent une cible vulnérable.

Ce que nous faisons tous les jours, c’est comment trouver des outils d’épanouissement aux personnes âgées pour leur permettre d’être heureuses. De vivre la vieillesse non comme un âge de condamnation mais comme une période de bonheur.

Quel est la situation des personnes âgées au Bénin et en Afrique ?

Nous sommes souvent à la traîne au Bénin et en Afrique. C’est-à-dire qu’on ne planifie pas comme les occidentaux qui se basent sur des statistiques précises pour faire des projections concrètes. En Afrique, nous n’avons pas encore la vraie reconnaissance de la valeur de la personne humaine. En Afrique du nord, ils ont une vision prospective de la personne humaine et ils ont fait des efforts pour mettre en place un certain nombre d’initiatives pour le bonheur des personnes âgées.

En Afrique noire, les personnes âgées sont souvent à la charge de leur progéniture et l’Etat se désengage totalement. Du coup, après la retraite, les personnes âgées ont l’impression d’être au garage. C’est comme si on ne peut plus rien tirer d’eux.

Quand on prend le système béninois où la majorité des travailleurs sont dans l’informel où n’existe aucun dispositif d’assurance, de retraite et autres, les personnes âgées vivent souvent mal avec aucun soutien. Ce qui fait que ces personnes âgées ne peuvent compter que sur la générosité de leurs enfants.

Et quand les enfants n’ont pas les moyens pour le faire ou qu’ils s’occupent plus de leurs propres problèmes, ça devient très compliqué. Ajouté à cela, si on sait que l’Etat n’a rien prévu pour s’occuper de cette catégorie de personnes, alors il y a lieu de s’alarmer. Car, ces personnes âgées peuvent mourir plus vite du fait du manque de soins, d’attention, d’amour, etc.

Quelles difficultés rencontrent les personnes âgées au Bénin ?

Généralement, les problèmes que rencontrent les personnes âgées au Bénin sont des violences verbales, des injures. Quand quelqu’un a des cheveux blancs au Bénin, on commence par le voir comme un potentiel ‘’sorcier’’. Chez nous quand quelqu’un vieillit et n’a pas un bon réseau d’amis avec lequel composer, il devient presque exclu de toutes activités.

Il n’est plus associé à un quelconque événement ou une activité. Par exemple un enseignant à la retraite, s’il ne se lance pas dans la politique, il ne trouve pas de cadre adéquat qui lui permette de partager ses expériences avec la jeune génération. Il risque de rester dans son coin.

De même, il y a des cas de spoliation où des enfants s’accaparent des biens de leurs parents de leur vivant. Certaines personnes âgées ne pouvant plus se déplacer, font des procurations à leurs enfants pour prendre leur pension. Mais ceux-ci s’arrogent encore cette pension et l’utilisent comme ils veulent.

Du coup, vous pouvez avoir une pension élevée mais, il faut aussi avoir des enfants conscients pour en bénéficier, si vous avez des difficultés à vous déplacer vous-même pour retirer votre pension. Il y a aussi le fait que certaines personnes âgées sont obligées de supporter leurs petits-enfants.

Quelles solutions préconisez-vous ?

La première des choses à laquelle nous avons pensé, c’est que l’Etat commence par considérer les personnes âgées comme des valeurs sûres. Quel que soit leur bagage intellectuel, quelle que soit leur situation, qu’on puisse reconnaître ce qu’on appelle la valeur humaine. Quand une seule personne meurt, qu’est-ce que cela nous dit ? C’est l’Etat qui doit commencer à se rendre compte qu’il perd des ressources, du savoir et des compétences chaque fois qu’un citoyen meurt.

Comment créer des cadres pour jouir des potentialités dont regorgent les personnes âgées ? Il y a des gens qui peuvent nous aider dans l’éducation, la médecine traditionnelle et dans tous les secteurs. Nous pensons qu’il faut commencer par associer les personnes âgées dans tous les secteurs de développement.

Par exemple, nous souhaitons qu’on mette en place des structures de personnes âgées dans chaque commune où les élus locaux autant que les populations elles-mêmes peuvent aller prendre des conseils. Aujourd’hui, nous tendons à réinventer la roue. L’être est autant physique que spirituel. Et nous sommes dans des régions qui parfois sont tenues par le volet spirituel et, il faut travailler main dans la main avec les personnes âgées pour comprendre un certain nombre de choses.

De l’autre côté, il faut qu’on sensibilise les jeunes et les familles, afin qu’ils prennent en compte les personnes âgées. Qu’on ne retrouve plus dans notre contexte social des cas de maltraitance des personnes âgées. Nous souhaitons aussi qu’il y ait des textes de loi qui encadrent la protection des personnes âgées dans notre pays.

Avez-vous un message à l’endroit des autorités ?

Au Bénin, je sais que le ministère a travaillé à un avant-projet de loi portant accès des personnes âgées aux services sociaux de base. Connaissant bien le gouvernement du Bénin avec sa façon méticuleuse de faire les choses et, prenant au mot le chef de l’Etat qui dit que son défaut c’est de vouloir l’excellence en toute chose, nous voulons que l’excellence puisse s’activer autour des intérêts des personnes âgées.

Et que ce texte sur lequel nous avons travaillé, que nous apprenions dans les jours qui viennent, que c’est allé sur la table des députés, pour qu’on ait à la fin un texte qui nous permette de protéger les personnes âgées.

A ceux qui maltraitent les personnes âgées, je rappelle qu’on vieillira tous et que demain, quand on sera vieux à notre tour, ce sont les traitements qu’on aurait infligé aux personnes âgées aujourd’hui, que les futures générations vont nous infliger. Celui qui maltraite une personne âgée, a toutes les chances de se faire maltraiter quand il sera âgé à son tour.

Interview réalisée par Nafiou OGOUCHOLA