Man United : Marcus Rashford encourage les joueurs de l’académie après la fin de la saison

Alors qu’il aurait de grandes chances de quitter le Bayern Munich cet été après son prêt d’un an, Philippe Coutinho peut compter sur le soutien de son coéquipier Thiago Alcantara, qui n’a pas manqué de monter au créneau pour le défendre face aux critiques et d’expliquer qu’il aimerait le voir rester en Bavière cet été.

«Je le connais bien, il est très bon. Je l’ai vu jouer depuis qu’il a 12 ans. J’ai joué contre lui au Brésil, dans une sala de football, et je l’ai adoré. Il ne lui manque rien. J’aime jouer avec des joueurs de haut niveau et c’est un phénomène. C’est un type formidable, très travailleur, avec une technique imbattable et une finition incroyable. Les joueurs traversent de bons moments et d’autres de moins bons et il nous apporte beaucoup. Nous espérons qu’il sera là la saison prochaine aussi», a déclaré Thiago Alcantara à La Vanguardia dans des propos rapportés par SPORT.

Arrivé au FC Barcelone à l’hiver 2018, Philippe Coutinho n’a jamais réussi à atteindre le même niveau de performance que celui qu’il affichait à Liverpool. Pire, traversant les matchs sans avoir une grande influence, l’international brésilien de 27 ans n’a jamais su s’adapter au Barça, chose qui a conduit les dirigeants barcelonais à le prêter un an au Bayern Munich en se délestant de son salaire conséquent.