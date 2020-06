Manifestation du corps médical en France : plusieurs heurts et interpellations, dans les rues françaises

Ce mardi 16 juin dans l’après-midi , le corps médical français à décidé de manifester. Ces manifestations qui se sont déroulées dans les Villes de France ont été marquées par plusieurs incidents.

«Au moins 4000 manifestants ont défilé à Bordeaux, 3500 à Marseille, 5500 à Nantes et 6000 à Lyon, selon la police. Ils étaient aussi 1500 à Caen, 1300 à Rennes, 800 et 1500 à Orléans, au moins 2600 à Montpellier et moins 18 000 selon la police à Paris» Rapporte le Parisien.

En effet, dans l’après midi de ce mardi 16 juin, de nombreux infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, aides à domicile, mais aussi quelques Gilets jaunes, se sont retrouvés derrière une banderole avec des cries tel que «On ne veut pas de médaille, on veut un salaire à la hauteur de ce qu’on apporte à la société», «Il est urgent d’agir», «On est là pour nos salaires, pour la sauvegarde de l’hôpital public et on se retrouve avec certains manifestants qui insultent la police»

En marge de cette manifestation, en fin de parcours, des incidents se sont produits entre les forces de l’ordre et quelques centaines de manifestants habillés en noirs, présentés comme un «pré-cortège agressif» par la préfecture de police. Une voiture a notamment été retournée et un bus a été la cible de jets de projectiles. Les policiers ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène

Signalons, que vers 17 heures, «au moins 24 personnes avaient été interpellées», a annoncé la préfecture de police ses services déplorent que cette «manifestation déclarée et autorisée» ait été «gâchée par les exactions commises par des casseurs qui n’ont rien à voir avec les soignants» et «dénonce ces comportements violents».

Enfin, notons que cette manifestation selon le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, avait pour but de revendiquer un certain nombre de choses, dont : la «revalorisation des salaires et la reconnaissance des qualifications. On attend l’ouverture de lits, l’embauche de personnels. Et puis ne pas considérer que l’argent qu’on met à l’hôpital c’est une dette. Au contraire, c’est un investissement».

Par Guy Stéphane AYEGBE