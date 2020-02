Marché de l’emploi : 95,3% de travailleurs dans l’informel au Bénin

L’informel occupe une place importante dans le marché de l’emploi au Bénin. Selon les résultats de l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI), édition 2018 de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (Insae), publiée en décembre 2019, la quasi-totalité des emplois principaux déclarés se retrouvent dans le secteur informel. Il y a 95,3% des actifs qui travaillent principalement dans ce secteur contre 4,7% dans le secteur formel.

Au Bénin, le secteur informel est le grand pourvoyeur de l’emploi selon les derniers résultats de l’Insae, 95,3% des actifs travaillent principalement dans ce secteur contre 4,7% dans le secteur formel. L’analyse des données de l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel montre que lorsqu’on se situe dans le cas du secteur public, on s’attend à ce que la quasi-totalité des activités principales déclarées soient formelles, mais les résultats montrent que près de 24,4% de ces activités ont un caractère informel. Par contre dans le cas du secteur privé, la quasi-totalité des activités principales déclarées ont un caractère informel, soit 99,3%.

Il faut remarquer que dans le cadre des activités relatives aux ménages, les résultats indiquent que toutes ces activités ont un caractère informel. Les données de l’enquête ont permis de répartir les activités principales déclarées selon le secteur institutionnel agricole et non agricole.

En ce qui concerne le secteur institutionnel, les résultats mettent en exergue le caractère informel de l’emploi tant dans le secteur institutionnel non agricole et le secteur institutionnel agricole (99,8%). Toutes les activités principales exercées dans les ménages s’opèrent dans l’informel (100%). Le marché de l’emploi au Bénin en détail montre que les personnes de 35-64 ans qui sont les plus actives.

Cette tranche représente 54,6% avec 50,6% chez les femmes et 58,1% chez les hommes. Elles sont suivies de celles de 25-34 ans (28,8%) dont les femmes sont 31,3% et les hommes (26,6%). Pour rappel, l’Enquête de l’Insae sur l’emploi, le secteur informel, la gouvernance, paix et sécurité a couvert, sur l’ensemble du territoire national, un échantillon de 10200 ménages.

D’une manière générale, selon le Bureau international du travail (BIT) le chômage frappe plus les jeunes et encore plus les femmes, notamment les personnes de 25-34 ans qui constituent 38,9% des chômeurs, dont 35,4% des femmes et 42,1% des hommes.

Les personnes de 35-64 ans forment 31,7% des chômeurs ; Ce sont également ces jeunes qui déclarent être à la recherche du travail mais ne sont pas disponibles pour l’exercer. On retrouve 37,5% des jeunes de 15-24 ans (56,3% des hommes et 24,6% des femmes) et 32,3% des personnes âgées de 35-64 ans dont 40,6% des femmes et 20,2% des hommes.

Parmi les personnes se déclarant ne pas être à la recherche de travail mais sont disponibles à l’exercer si l’occasion se présente, toutes les classes d’âges adoptent cette attitude avec des proportions variables et des variations de comportement selon le sexe.

Ainsi, selon les statistiques, les personnes de 35-64 ans montrent que 33,4% (femmes à 31,4% et hommes à 36,4%), les jeunes de 15-24 ans avec 33,1% (femmes à 34,6% et homme à 30,8%) et à 32,4%.

Il faut remarquer que, ce sont toujours ces jeunes qui ne recherchent de travail et qui ne sont pas disponibles pour l’exercer lorsque l’occasion va se présenter, notamment les jeunes de 15-24 ans à 49,9% et des jeunes de 25-34 ans à 35,2%.

Par Abdul Wahab ADO