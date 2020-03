Marché des capitaux des pays émergents : les investisseurs ont retiré 50268, 39 milliards FCFA en raison du Covid-19

A l’issue d’une téléconférence ministérielle du G20 tenue le lundi 23 mars 2020, sur la situation d’urgence liée au coronavirus, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva a abordé les sorties de capitaux dans les pays émergents. Dans sa déclaration, elle a révélé que 50268,39 milliards FCFA ont déjà été retirés par les investisseurs depuis le début de la crise.

Le leader du FMI, Kristalina Georgieva qualifie cette situation de «la plus importante sortie de capitaux jamais enregistrée». Selon elle, contrairement aux pays émergents et à faibles revenus qui font face à des difficultés considérables, les économies avancées sont actuellement mieux placées pour répondre à la crise.

Les pays émergents ou à faible revenu «sont particulièrement touchés par des sorties de capitaux, et la riposte des pays à l’épidémie pèsera lourdement sur l’activité intérieure. Les investisseurs ont déjà retiré 83 milliards de dollars des pays émergents depuis le début de la crise», informe-t-elle.

Particulièrement préoccupés par les pays à faible revenu en situation de surendettement, elle tente de rassurer : «sur ce point, nous collaborons étroitement avec la Banque mondiale».

Par ailleurs, Kristalina Georgieva dévoile les plans de son institution pour aider ses pays membres. «Nous concentrons la surveillance bilatérale et multilatérale sur cette crise et sur les mesures qui pourraient en atténuer l’impact. Nous allons augmenter massivement le financement d’urgence, pour lequel près de 80 pays sollicitent notre aide, et nous coopérons étroitement avec les autres institutions financières internationales pour assurer une réponse forte et coordonnée», indique-t-elle.

En plus de ces mesures, le FMI reconstitue actuellement le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes pour venir en aide aux pays les plus pauvres.

Plusieurs pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire ont demandé au FMI d’accorder une allocation de DTS, comme cela avait été fait pendant la crise financière mondiale. Sur ce point, les possibilité et pistes sont en cours d’examen. Le FMI qui tient à déployer l’intégralité de sa capacité de prêt, a mis en place une cagnotte de 1 000 milliards de dollars.

Par Félicienne HOUESSOU