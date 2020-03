Marché des produits maraîchers : hausse spectaculaire des prix de la laitue cultivée

Les pluies plus ou moins abondantes des derniers jours ont eu des impacts sur les produits maraîchers à Cotonou. Il s’agit notamment de la salade verte appelée laitue. Depuis quelques temps, ce produit alimentaire a connu une hausse vertigineuse passant au-delà du double du prix normal.

Depuis quelques jours, les consommateurs ne savent à quel saint se vouer face aux nouveaux prix des légumes sur le marché. La situation des produits maraîchers est marquée une augmentation des prix. Carottes, chou, concombre, tomates, poivron, aubergine,… presque tous les légumes ont légèrement augmenté de prix. La laitue cultivée a principalement vu son coût normal doublé, voire triplé.

Une hausse fulgurante, mettant ainsi à rude épreuve le budget des ménages, déjà épuisé par la situation économique du pays. La rangée de 10m2 autrefois vendu à 1000 Fcfa ou 2000 Fcfa maximum, est aujourd’hui vendu entre 4000 Fcfa et 6000 Fcfa. Soit une hausse de plus de 50% en quelques jours.

De quoi effrayer la ménagère et dégarnir sérieusement son panier. Les ménages doivent débourser quasiment le double de ce qu’ils paient habituellement.

Maman Flore, une vendeuse de légume n’a pas hésité à lancer à une cliente : «ça n’a pas été facile pour moi d’avoir cette petite quantité de salade que tu vois sur l’étalage. Regarde par terre, plus de la moitié de ce que j’ai acheté à 5000 Fcfa est gâtée».

Elle poursuit : «la planche de salade est à 100 Fcfa. Soit tu achètes, soit tu laisses». Cette vendeuse déclare qu’elle n’a presque pas de bénéfice avec la cherté actuelle de la salade.

Les raisons de cette hausse fulgurante

A l’origine de cette hausse, les revendeuses pointent du doigt l’exportation de ces légumes vers le Nigéria. Dans le même temps, les maraîchers accuse la saison actuelle qui n’arrange pas les cultures maraîchères.

«Cela va faire quelques semaines que les prix ont grimpé. Ainsi, les légumes achetésdans les jardins sont revendus encore plus cher dans les marchés en ville. Nous avons toujours exporté vers le Nigéria peu importe la situation car les prix sont plus intéressants. Les prix de tous les fruits et légumes ont augmenté de 10 à 50% depuis quelques semaines. Cela est habituel et attendu pour cette période de fin de saison, où les fruits et légumes saisonniers viennent à manquer sur le marché, d’où justement cette augmentation des prix», affirme David, un maraîcher à Fidjrossè.

Et d’ajouter que la faible attention accordée à l’agriculture sous serre et à l’industrie agroalimentaire est également un des facteurs très importants dans la perturbation de l’équilibre entre l’offre et la demande.

Pour lui, il a lieu de trouver une solution pour éviter que l’excès de production soit jeté au lieu d’être transformé. Pour son voisin Martial, le secteur est confronté à un problème de la fréquence des saisons. Chose qui entraîne parfois la perte de la production.

«Avant, on pouvait identifier les saisons et savoir quel produit cultiver à un moment donné. Mais actuellement, les saisons ne sont plus identifiables. Nous mettons en terre n’importe quel produit à n’importe quel moment et espérons que cela marche. Dans les cas où ça ne marche pas, cela se fait sentir sur les coûts», informe-t-il.

Même si le maraîchage prend de plus en plus d’ampleur à Cotonou et environs, les acteurs sont unanimes sur le fait qu’il s’agit d’une activité qui fait appel à beaucoup de moyens et qui reste confrontée à un réel problème de non maîtrise de la pluviométrie.

La laitue est cultivée pour ses feuilles tendres consommées comme salade verte. Elle est réputée pour ses vertus. Riche en minéraux, vitamines et nutriments indispensables, elle offre une richesse nutritionnelle incomparable.

La laitue est une source incontournable d’acide folique (vitamine B9), qui joue un rôle clé dans le renouvellement de toutes les cellules de l’organisme. Elle est une salade très digeste, qui apporte 15 kcal/100 g lorsqu’elle est crue, un peu moins lorsqu’elle est cuite. Elle est surtout riche en vitamine B9, vitamine C et B3, mais aussi en potassium, en phosphore, en magnésium et en calcium. Grâce à sa teneur en fibres, elle régule les fonctions digestives, favorise la digestion et le transit.

Par Félicienne HOUESSOU