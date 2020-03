Marché des Titres Publics en Afrique : une table ronde des investisseurs s’ouvre en Afrique du Sud

L’Agence UMOA-Titres organise dès ce jour mardi 10 et mercredi 11 mars 2020, à Cape Town en Afrique du Sud, la 9ème édition des Bonds, Loans and Sukuk Africa 2020, une table ronde dédiée à la zone de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) et au Marché des Titres Publics émis par adjudication.

Donner un aperçu des perspectives économiques de la zone UEMOA, offrir l’opportunité aux émetteurs du Marché des Titres Publics (MTP) de la zone de présenter leurs stratégies de financement et enfin, offrir une occasion unique de réseautage avec les principaux investisseurs internationaux.

C’est l’objectif visé par les organisateurs en initiant cette rencontre. Plus de 20 investisseurs internationaux qualifiés sont attendus à Cape Town en Afrique du Sud pour la 9ème édition des Bonds, Loans and Sukuk Africa 2020.

A cette rencontre de haut niveau des investisseurs sur le continent africain, plusieurs thématiques seront abordées. Il s’agit entre autres, des thématiques sur la diversification et l’élargissement de la base des investisseurs du Marché des Titres Publics en ciblant des investisseurs étrangers tels que les banques d’investissement, les sociétés de gestion d’actif, les compagnies d’assurances et les fonds de pension, pour leur présenter une opportunité d’investissement à fort potentiel dans une région en plein essor : le Marché des Titres Publics émis par adjudication de la zone UEMOA.

En effet, pour sa 3ème participation consécutive, l’Agence UMOA-Titres a décidé de monter en puissance et de co-organiser avec Bonds & Loans, une table ronde dédiée au dit marché. C’est avec l’appui d’acteurs financiers régionaux, que l’AUT entend organiser cette table ronde dédiée au marché des titres publics.

Il faut mentionner que des communications seront présentées aux participants à travers des sessions. Une session autour de la stratégie de positionnement de la zone UEMOA en tant qu’opportunité d’investissement attractive dans un marché mondial émergent et un contexte africain et les perspectives économiques de la zone UEMOA : Quelles sont les perspectives de croissance à court et moyen terme pour les pays de l’UEMOA? Quels secteurs stimuleront la croissance entre 20202023? Les progrès dans l’assainissement des finances publiques ; sera organisée.

Les tendances du marché régional de la dette souveraine telles que la: répartition de la dette ; évolution des marchés primaire et secondaire ; notation des Etats ; le cadre réglementaire ; liquidité, devises et infrastructures de marché seront abordées.

Par ailleurs, au nombre des investisseurs internationaux attendus à cette table ronde, on peut noter, Duet Asset Management ; Finnfund ; FMI ; DBSA ; Allianz ; South Suez Capital, pour ne citer que ceux-là.

Par Abdul Wahab ADO